寶可夢女店員遭「輪迴式下刀」狂砍數十秒！　監視器拍下地獄畫面

▲日本東京池袋寶可夢中心一名女店員26日遭前男友持刀襲擊。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本東京池袋「太陽城」（Sunshine City）的寶可夢中心26日晚間發生持刀殺人事件。21歲女店員春川萌衣遭到26歲的前男友廣川大起持刀伏擊。最新監視器畫面顯示，廣川在短短數十秒內，竟以「交互下刀」的殘暴方式，輪流捅向前女友與自己的頸部，最終兩人雙雙傷重身亡。

數十秒地獄畫面曝光 兇嫌瘋狂交互自殘

根據調查人員透露，監視器畫面顯示，26歲的嫌犯廣川大起在犯案過程中表現得極度失控。他持刀闖入店內後，在短短數十秒的時間裡，不斷重複「刺向春川」隨後「自捅脖子」的驚悚動作，最終兩人分別倒臥在血泊中。

春川萌衣身上有多達十多處刀傷，傷口多集中在頸部與頭部等致命部位，送醫後宣告不治。而嫌犯廣川大起在自殘後也因傷勢過重，當場失去生命跡象，送醫後證實死亡。

恐怖情人曾遭逮捕 獲釋竟成殺機契機

根據警視廳調查，兩人於2023年12月在八王子市一家速食店打工時相識，2024年10月開始交往。春川2025年7月轉職至夢寐以求的寶可夢中心工作，廣川卻屢次要求她辭掉寶可夢中心的工作，稱「這份工作不適合妳」，春川因而決定分手。

分手後廣川卻展開恐怖跟蹤，不僅多次出現在春川住處附近，還潛入玄關留下寶可夢卡片當作「禮物」。春川2025年12月25日向警方報案，廣川當場被逮，車內更搜出水果刀。

法院今年1月核發接近禁止令時，廣川曾供稱，「只是太想復合，保證不再接近她」，隨後繳納80萬日圓（約16萬台幣）罰金獲釋。警方曾嚴正下達「禁止跟蹤命令」，要求他不得接近受害者，沒想到仍未能防範血案。

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