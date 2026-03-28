　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

寶可夢女店員遭「輪迴式下刀」狂砍數十秒！　監視器拍下地獄畫面

▲▼日本東京池袋寶可夢中心（ Mega Tokyo）一名女店員26日遭前男友持刀襲擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本東京池袋寶可夢中心一名女店員26日遭前男友持刀襲擊。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本東京池袋「太陽城」（Sunshine City）的寶可夢中心26日晚間發生持刀殺人事件。21歲女店員春川萌衣遭到26歲的前男友廣川大起持刀伏擊。最新監視器畫面顯示，廣川在短短數十秒內，竟以「交互下刀」的殘暴方式，輪流捅向前女友與自己的頸部，最終兩人雙雙傷重身亡。

數十秒地獄畫面曝光 兇嫌瘋狂交互自殘

根據調查人員透露，監視器畫面顯示，26歲的嫌犯廣川大起在犯案過程中表現得極度失控。他持刀闖入店內後，在短短數十秒的時間裡，不斷重複「刺向春川」隨後「自捅脖子」的驚悚動作，最終兩人分別倒臥在血泊中。

春川萌衣身上有多達十多處刀傷，傷口多集中在頸部與頭部等致命部位，送醫後宣告不治。而嫌犯廣川大起在自殘後也因傷勢過重，當場失去生命跡象，送醫後證實死亡。

恐怖情人曾遭逮捕 獲釋竟成殺機契機

根據警視廳調查，兩人於2023年12月在八王子市一家速食店打工時相識，2024年10月開始交往。春川2025年7月轉職至夢寐以求的寶可夢中心工作，廣川卻屢次要求她辭掉寶可夢中心的工作，稱「這份工作不適合妳」，春川因而決定分手。

分手後廣川卻展開恐怖跟蹤，不僅多次出現在春川住處附近，還潛入玄關留下寶可夢卡片當作「禮物」。春川2025年12月25日向警方報案，廣川當場被逮，車內更搜出水果刀。

法院今年1月核發接近禁止令時，廣川曾供稱，「只是太想復合，保證不再接近她」，隨後繳納80萬日圓（約16萬台幣）罰金獲釋。警方曾嚴正下達「禁止跟蹤命令」，要求他不得接近受害者，沒想到仍未能防範血案。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
544 1 9392 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台鐵再為「誤點2萬分鐘」道歉
幕後／329討公道！　黃國昌黨內喊話「跟民進黨沒談和空間」　
快訊／僅差1%！國民黨新竹縣長人選出爐　徐欣瑩勝出
直擊／周杰倫破冰「現蹤」吳宗憲演唱會！
酒窖千萬名酒遭心腹搬空　「亞洲換肝之父」說話了
日本買到1好物「一翻驚見MIT」　網大推：台灣買不到

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

伊朗住宅區驚見「美製地雷」！距飛彈基地僅數公里　疑鎖定失準

寶可夢女店員遭「輪迴式下刀」狂砍數十秒！　監視器拍下地獄畫面

曼谷大樓地震倒塌滿1年！殘骸現狀曝　釀95死「仍無官員遭懲處」

東京櫻花滿開「比去年早2天」！降雨時間點曝　賞櫻把握最後周末

北韓驚見豪華「狗肉餐廳」！傳金正恩親自選址　供百姓補充蛋白質

淫僧攜男寵「佛寺當砲房」性侵6旬翁！精液沾沙龍布　噁稱是聖物

夫妻遭斬首「地毯捲無頭屍」！鄰聞腐臭報警　29歲兒割喉陳屍臥室

日女大生命喪法國！屍體下落不明　前男友「改判終身監禁」

掃雷實力全球第9名！南韓是否派船艦至荷姆茲海峽　專家揭露難題

成田機場「中國航班跌39%」仍成長！　台灣、南韓逆勢超車

捷運藍線與國際港灣雙利多 海線價值全面兌現

不只科技城！新竹市拚「國手培育之都」運動版圖一次看

打破165年傳統！川普簽名將登上美元紙鈔

三中案吞2.8億判3年半　蔡正元北檢報到入獄服刑

孫芸芸孫子生父是他？

阿本曝「分手後就還完房貸」　虧炎亞綸「廁所一上半小時」

台中男持雙刀街頭追殺　女子滿臉血搶救不治....刀還插脖上

台中驚傳街頭殺人案！男持刀猛刺女子　滿地血命危送醫

應曉薇交保完成！女兒緊緊牽手喊「我媽沒貪汙」：上訴到底

台中街頭殺人監視器

伊朗住宅區驚見「美製地雷」！距飛彈基地僅數公里　疑鎖定失準

寶可夢女店員遭「輪迴式下刀」狂砍數十秒！　監視器拍下地獄畫面

曼谷大樓地震倒塌滿1年！殘骸現狀曝　釀95死「仍無官員遭懲處」

東京櫻花滿開「比去年早2天」！降雨時間點曝　賞櫻把握最後周末

北韓驚見豪華「狗肉餐廳」！傳金正恩親自選址　供百姓補充蛋白質

淫僧攜男寵「佛寺當砲房」性侵6旬翁！精液沾沙龍布　噁稱是聖物

夫妻遭斬首「地毯捲無頭屍」！鄰聞腐臭報警　29歲兒割喉陳屍臥室

日女大生命喪法國！屍體下落不明　前男友「改判終身監禁」

掃雷實力全球第9名！南韓是否派船艦至荷姆茲海峽　專家揭露難題

成田機場「中國航班跌39%」仍成長！　台灣、南韓逆勢超車

TPE48舊兒童樂園拍MV「拍到打起來」！　險誤傷隊友 　

徐欣瑩出線戰新竹縣長！　激動淚崩：黨內勝負不是真正勝負

柴犬吹毛齜牙狂吠　美容師「神操作」牠傻眼忘記要生氣

王彥程29日旅韓初登板！姜白虎再見安打　韓華主場開季首勝　

台東親子路跑迎兒童節　逾200人齊聚大坡池共享歡樂時光

掌握勞基法新制　台東縣府開課助企業落實法遵

逸祥愛車後車廂變老鼠窩！　封死洞口無用崩潰求救：又發現新大便

不斷更新／宋嘉翔適時安打！桃猿突破羅戈　5局結束1比0領先兄弟

日本房價暴漲「這群人」照樣砸錢買！　專家曝心態：唯一選擇

台東表揚489位模範兒童　饒慶鈴勉培養AI思辨力迎未來

【全程微笑】蔡正元發監上銬乘囚車！　三中案唯一判囚3年半

國際熱門新聞

櫻花妹下海賣淫　讚台客大勝日男

日最美星巴克店員離職　吸5207萬瀏覽

極罕見！伊朗攔阻中國貨輪通行

川普打不贏、下不了台！CNN：沒有真正贏家

星巴克「最美店員」宣布畢業！　5200萬人朝聖

寶可夢女店員遭「輪迴式下刀」狂砍數十秒！

29歲女模遭殺　下葬4個月被「盜墓斬首」

以色列襲擊伊朗！　美股殺尾盤收黑近800點

即／伊朗襲沙烏地空軍基地　10美軍受傷

快訊／老虎伍茲酒駕肇事翻車！　拒毒品檢測被逮

李昌鈺辭世　曾調查甘迺迪遇刺、台灣319兩顆子彈

87歲李昌鈺辭世　臨終前西來寺法師曾去祈福

日本「藝妓」街頭暗示性交易　掏出後被罵爆

87歲「華人神探」李昌鈺辭世　人生最後幾天還在寫新書

更多熱門

相關新聞

東京櫻花滿開！比去年早2天

東京櫻花滿開！比去年早2天

日本北日本至西日本地區28日迎來大範圍晴朗好天氣，各地氣溫攀升。氣象廳28日下午正式宣布，東京櫻花已達到「滿開」標準，時間不僅比去年早了2天，更比往年提前了3天達標，預計本周末將是最佳賞櫻時機。

北韓驚見豪華「狗肉餐廳」　金正恩親自選址

北韓驚見豪華「狗肉餐廳」　金正恩親自選址

日女大生命喪法國　前男友「改判終身監禁」

日女大生命喪法國　前男友「改判終身監禁」

掃雷實力全球第9名　韓是否派船艦至中東？

掃雷實力全球第9名　韓是否派船艦至中東？

成田機場中國航班跌39%　台灣、南韓逆勢超車

成田機場中國航班跌39%　台灣、南韓逆勢超車

關鍵字：

日韓要聞寶可夢中心持刀殺人池袋跟蹤東京

讀者迴響

熱門新聞

蘿莉塔散步到一半「腸子掉下來」

台中情殺「網友喊特寫照找我」家屬怒斥

36歲靠投資ETF「每月多領3萬」　網大讚

台中26歲女疑拒復合被砍死！生前是職能治療師

櫻花妹下海賣淫　讚台客大勝日男

連士官長KTV包廂性侵女兵！下場曝

李尚寶出道20年「突清空IG貼文」家中身亡被發現　堂哥沉痛發聲

日最美星巴克店員離職　吸5207萬瀏覽

快訊／「華人神探」李昌鈺辭世　享壽87歲

本來不信神！他砸2.5億蓋廟　6天兩度出「立茭」在地稱奇

預言「柯文哲無罪」翻車！命理師封筆

第一眼很好親近，其實最難走進心裡的星座TOP5公開

嗆185以下都是侏儒！女網紅道歉

台中銀逾24萬股東注意　三年領一次紀念品曝光

孫德榮當爸了！3億遺產、身後事安排動向曝

更多

最夯影音

更多
捷運藍線與國際港灣雙利多 海線價值全面兌現

捷運藍線與國際港灣雙利多 海線價值全面兌現
不只科技城！新竹市拚「國手培育之都」運動版圖一次看

不只科技城！新竹市拚「國手培育之都」運動版圖一次看

打破165年傳統！川普簽名將登上美元紙鈔

打破165年傳統！川普簽名將登上美元紙鈔

三中案吞2.8億判3年半　蔡正元北檢報到入獄服刑

三中案吞2.8億判3年半　蔡正元北檢報到入獄服刑

孫芸芸孫子生父是他？

孫芸芸孫子生父是他？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面