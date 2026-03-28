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明天高溫飆33度　下周鋒面雨橫掃中北部

▲▼天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,颱風外圍環流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲下周二起有兩波鋒面接力，中部以北有較大雨勢。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(29日)上半天仍有水氣，東北部、東部有局部大雨，下半天降雨趨緩，局部高溫上看33度，下周二至清明連假兩波鋒面接近、通過，中部以北雨較大，且可能有雷雨。

中央氣象署預報員張承傳表示，明天上半天水氣仍多，東北部、東部有局部短暫陣雨，並且有局部較大雨勢，北部也有零星短暫陣雨。明天下午至下周一水氣減少，環境轉偏南風，東南部、恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後東北部、其他山區有零星短暫雷陣雨。

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▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲▼降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

下周二鋒面接近，張承傳說明，北部、東北部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴，午後各地山區有局部短暫雷陣雨；下周三鋒面通過、東北季風增強，中部以北、東北部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨，清晨到上午中部以北有局部較大的雨勢。

下周四東北季風減弱，環境水氣仍多，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。清明連假周五另一道鋒面接近，周六鋒面影響，該兩天中部以北有局部短暫陣雨或雷雨，東半部、恆春半島及南部山區有局部短暫陣雨，南部平地為多雲。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

未來一周溫度部分，張承傳說明，明後兩天環境偏南風，北部、東北部溫度明顯回升，約26到29度，中南部約30到33度；周二鋒面接近，北部高溫略降至26到28度，較明顯降溫出現在周三，降雨較多且東北季風增強，北部、東北部約22到23度。

周五後東北季風減弱，北部高溫約24到26度，中南部高溫則在30到33度，東部約27到29度，各地低溫則約18到21度。

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