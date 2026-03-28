專家：中國經濟處於「冰火兩重天」　除高科技和出口領域都非常冷

▲中國面臨經濟挑戰。（圖／CFP）



文／中央社

香港大學經濟及工商管理學院教授毛振華日前以「冰火兩重天」形容中國經濟現狀，並稱在高科技領域和出口領域以外，中國經濟「多麼冷」。

據新加坡聯合早報，毛振華在27日一場「解讀兩會」論壇，作了上述解讀。中國在本月召開的全國人大、政協「兩會」，通過了第15個5年規劃（2026至2030年）。

他形容，過去5年中國科技有很大進步，年輕人投身科技的激情以及在資本市場創富的能力拉動了社會效率，同時在科技進步和民營企業的推動下，中國出口在複雜多變的經貿環境中依然有很好成績。就這兩點來看，中國經濟非常旺。

但另一方面，毛振華表示，中國進入第12個季度的通縮期，價格持續低迷；企業盈利水平下降導致勞動者收入報酬增速下降，而投資欲減弱則引發去年出現歷史性的投資負增長。

他說，「在這種大背景下你就知道，在高科技領域和出口領域以外，經濟有多麼多麼冷」。

毛振華也指出，中國政府雖千方百計解決就業問題，但16至24歲的青年人失業率居高不下。與此同時，人口紅利減弱、甚至可能進入負增長，對於經濟會產生很大影響。

在這個背景下，報導提到，「十五五」要求在高科技領域繼續突破，同時將擴內需作為主線工作。不過，毛振華認為，不僅投資需求因為缺乏好項目、沒有積極性而難以提振，如何提升中國國內消費需求也是很難的課題。

他分析，主要因為當下企業難賺錢、政府不降稅，投資者和勞動者的報酬難以增加，居民收入實現提升有相當難度；加上就業也遇到問題，消費能力增長困難。