　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

李昌鈺本想當籃球明星　讀警校「媽媽哭了一天一夜」

▲▼法醫鑑識專家李昌鈺博士李昌鈺正在檢查已納入州立資料庫電腦系統的DNA鑑定圖譜。（圖／達志影像／美聯社）

▲鑑識專家李昌鈺博士。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡紹堅／綜合報導

鑑識專家李昌鈺博士27日在美國內華達州的家中辭世，享壽87歲，他生前的演講片段也再度受到關注。李昌鈺在中國大陸演講時曾表示，自己並不是一開始就想走刑偵這條路的，小時候還想過要當籃球明星，後來會當警察，是因為家境不好，而讀警校不用學費。

李昌鈺提到，很多人以為他一生下來就希望做刑偵的，其實他中學喜歡打籃球，本來想做籃球明星，但身高只有5呎8吋（約172公分），長不高，就沒有繼續挑戰了。

李昌鈺說，他們家從上海到台灣時，他父親搭上失事的「太平輪」，不幸離世，當年他才7歲，母親只能獨自撫養他長大，「我媽媽是非常偉大的女性，所以很多人問我男性偉大還是女性偉大，我一定說女性偉大，沒有媽媽就沒有我。」

▲▼法醫鑑識專家李昌鈺博士27日過世，享壽87歲。（圖／達志影像／美聯社）

李昌鈺指出，他大學聯考考上海洋學院，但是沒有錢交學費，警官學校正好招生，他陪同學去考，同學沒考上，他考上了，「我跟媽媽說，不唸海洋學院了，媽媽哭了一天一夜，罵我好好的船長不做，要做警察。」

不過，他告訴媽媽，警官學校不用交學費，家裡這麼窮，靠哥哥姊姊沒辦法生存。

李昌鈺提到，後來有一部香港的警匪電影來台灣找演員，要找會武打的，同學都跑去試鏡，他沒什麼興趣，但卻被挑中，「我回家告訴媽媽，妳不喜歡我當警察，我現在要當演員，媽媽又哭了三天三夜，罵我怎麼做戲子，所以我只好當了警察。」

當上警察後，李昌鈺發現，台灣當時都靠刑訊破案，抓到嫌犯就敲打、灌水，招了就破案，但真的破了還是假的破了案，沒人知道，「也許有些無辜的人被逼打刑供，有罪的人反而逍遙法外，為什麼沒有科技的方法破案？」

李昌鈺還說，沒想到到了美國，才發現也是在靠刑訊，敲敲打打比台灣更厲害，他於是改讀生物化學，也很幸運遇到很好的教授，拿到博士學位，把刑偵跟科學結合起來。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
544 1 9392 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台鐵再為「誤點2萬分鐘」道歉
幕後／329討公道！　黃國昌黨內喊話「跟民進黨沒談和空間」　
快訊／僅差1%！國民黨新竹縣長人選出爐　徐欣瑩勝出
直擊／周杰倫破冰「現蹤」吳宗憲演唱會！
酒窖千萬名酒遭心腹搬空　「亞洲換肝之父」說話了
日本買到1好物「一翻驚見MIT」　網大推：台灣買不到

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

專家：中國經濟處於「冰火兩重天」　除高科技和出口領域都非常冷

李昌鈺本想當籃球明星　讀警校「媽媽哭了一天一夜」

全紅嬋19歲了！超時尚登「嘉人」雜誌封面

陸外長：願與巴基斯坦共同促和止戰

陸媒證實：巴曙松涉經濟類犯罪　金額巨大

比亞迪獲利衰退近2成　王傳福：產業正經歷「淘汰賽」

睪丸扭轉900度　陸男童忍一周壞死「只能切除」

疑夫偷情出奇招！人妻「肉身扒車尾」捉姦　交警傻眼

陸商務部對美發起「貿易壁壘調查」　內容為破壞全球產供鏈做法和措施

博士後赴美遭盤查後輕生身亡　陸外交部提嚴正交涉：製造寒蟬效應

捷運藍線與國際港灣雙利多 海線價值全面兌現

不只科技城！新竹市拚「國手培育之都」運動版圖一次看

打破165年傳統！川普簽名將登上美元紙鈔

三中案吞2.8億判3年半　蔡正元北檢報到入獄服刑

孫芸芸孫子生父是他？

阿本曝「分手後就還完房貸」　虧炎亞綸「廁所一上半小時」

台中男持雙刀街頭追殺　女子滿臉血搶救不治....刀還插脖上

台中驚傳街頭殺人案！男持刀猛刺女子　滿地血命危送醫

應曉薇交保完成！女兒緊緊牽手喊「我媽沒貪汙」：上訴到底

台中街頭殺人監視器

專家：中國經濟處於「冰火兩重天」　除高科技和出口領域都非常冷

李昌鈺本想當籃球明星　讀警校「媽媽哭了一天一夜」

全紅嬋19歲了！超時尚登「嘉人」雜誌封面

陸外長：願與巴基斯坦共同促和止戰

陸媒證實：巴曙松涉經濟類犯罪　金額巨大

比亞迪獲利衰退近2成　王傳福：產業正經歷「淘汰賽」

睪丸扭轉900度　陸男童忍一周壞死「只能切除」

疑夫偷情出奇招！人妻「肉身扒車尾」捉姦　交警傻眼

陸商務部對美發起「貿易壁壘調查」　內容為破壞全球產供鏈做法和措施

博士後赴美遭盤查後輕生身亡　陸外交部提嚴正交涉：製造寒蟬效應

TPE48舊兒童樂園拍MV「拍到打起來」！　險誤傷隊友 　

徐欣瑩出線戰新竹縣長！　激動淚崩：黨內勝負不是真正勝負

柴犬吹毛齜牙狂吠　美容師「神操作」牠傻眼忘記要生氣

王彥程29日旅韓初登板！姜白虎再見安打　韓華主場開季首勝　

台東親子路跑迎兒童節　逾200人齊聚大坡池共享歡樂時光

掌握勞基法新制　台東縣府開課助企業落實法遵

逸祥愛車後車廂變老鼠窩！　封死洞口無用崩潰求救：又發現新大便

不斷更新／宋嘉翔適時安打！桃猿突破羅戈　5局結束1比0領先兄弟

日本房價暴漲「這群人」照樣砸錢買！　專家曝心態：唯一選擇

台東表揚489位模範兒童　饒慶鈴勉培養AI思辨力迎未來

捷運藍線與國際港灣雙利多 海線價值全面兌現

大陸熱門新聞

疑夫出軌！人妻肉身扒車尾捉姦

全紅嬋19歲了！超時尚登「嘉人」雜誌封面

睪丸扭轉900度　男童忍一周壞死只能切除

陸媒證實：巴曙松涉經濟類犯罪　金額巨大

陸外長：願與巴基斯坦共同促和止戰

陸女子戒指卡手「青到發黑」消防員不敢切 求助牙醫才「脫困」

揭秘世界最長海底高鐵隧道　

博士後赴美遭盤查後輕生身亡 陸外交部提嚴正交涉：製造寒蟬效應

陸翁反對公寓裝電梯　蓋好後「補錢求搭」被拒

比亞迪獲利年減近2成　國內銷量衰退

陸14歲少年乾冰炸掉冰箱！母耐心解釋物理

陸男子幫太太拍照「器材太專業」遭阻 景區：禁用專業設備

陸女赴泰打工連發7條「救我」　最後影像遭嫌犯拖拽

快訊／柯文哲遭判17年　國台辦嗆「綠色恐怖」、多行不義必自斃

更多熱門

相關新聞

是神探更是和藹爺爺　鑑識警官感念李昌鈺

是神探更是和藹爺爺　鑑識警官感念李昌鈺

被譽為「華人神探」的世界知名法醫鑑識專家李昌鈺博士，27日在美國內華達州家中安詳辭世，享壽87歲，台中市警察局刑事鑑識中心曾有5人前往美國接受李老師親身教誨，清水警分局警務員黃凱斌不捨的說，「謝謝您教導我，比科學更強大的，是慈悲的力量」；警務員陳伯耕也感恩說，帶給他公職生涯深遠且關鍵啟迪。

李昌鈺器捐遺願引關注　專家：年齡非問題

李昌鈺器捐遺願引關注　專家：年齡非問題

半世紀辦案6000件　李昌鈺32年前一戰封神

半世紀辦案6000件　李昌鈺32年前一戰封神

李昌鈺曾允諾「幫孫安佐求情」！暖心勉勵：做有用的人

李昌鈺曾允諾「幫孫安佐求情」！暖心勉勵：做有用的人

神探李昌鈺辭世　台中鑑識主任：難忘風釆

神探李昌鈺辭世　台中鑑識主任：難忘風釆

關鍵字：

李昌鈺

讀者迴響

熱門新聞

蘿莉塔散步到一半「腸子掉下來」

台中情殺「網友喊特寫照找我」家屬怒斥

36歲靠投資ETF「每月多領3萬」　網大讚

台中26歲女疑拒復合被砍死！生前是職能治療師

櫻花妹下海賣淫　讚台客大勝日男

連士官長KTV包廂性侵女兵！下場曝

李尚寶出道20年「突清空IG貼文」家中身亡被發現　堂哥沉痛發聲

日最美星巴克店員離職　吸5207萬瀏覽

快訊／「華人神探」李昌鈺辭世　享壽87歲

本來不信神！他砸2.5億蓋廟　6天兩度出「立茭」在地稱奇

預言「柯文哲無罪」翻車！命理師封筆

第一眼很好親近，其實最難走進心裡的星座TOP5公開

嗆185以下都是侏儒！女網紅道歉

台中銀逾24萬股東注意　三年領一次紀念品曝光

孫德榮當爸了！3億遺產、身後事安排動向曝

更多

最夯影音

更多
捷運藍線與國際港灣雙利多 海線價值全面兌現

捷運藍線與國際港灣雙利多 海線價值全面兌現
不只科技城！新竹市拚「國手培育之都」運動版圖一次看

不只科技城！新竹市拚「國手培育之都」運動版圖一次看

打破165年傳統！川普簽名將登上美元紙鈔

打破165年傳統！川普簽名將登上美元紙鈔

三中案吞2.8億判3年半　蔡正元北檢報到入獄服刑

三中案吞2.8億判3年半　蔡正元北檢報到入獄服刑

孫芸芸孫子生父是他？

孫芸芸孫子生父是他？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面