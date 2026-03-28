李昌鈺本想當籃球明星　讀警校「媽媽哭了一天一夜」

▲鑑識專家李昌鈺博士。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡紹堅／綜合報導

鑑識專家李昌鈺博士27日在美國內華達州的家中辭世，享壽87歲，他生前的演講片段也再度受到關注。李昌鈺在中國大陸演講時曾表示，自己並不是一開始就想走刑偵這條路的，小時候還想過要當籃球明星，後來會當警察，是因為家境不好，而讀警校不用學費。

李昌鈺提到，很多人以為他一生下來就希望做刑偵的，其實他中學喜歡打籃球，本來想做籃球明星，但身高只有5呎8吋（約172公分），長不高，就沒有繼續挑戰了。

李昌鈺說，他們家從上海到台灣時，他父親搭上失事的「太平輪」，不幸離世，當年他才7歲，母親只能獨自撫養他長大，「我媽媽是非常偉大的女性，所以很多人問我男性偉大還是女性偉大，我一定說女性偉大，沒有媽媽就沒有我。」

李昌鈺指出，他大學聯考考上海洋學院，但是沒有錢交學費，警官學校正好招生，他陪同學去考，同學沒考上，他考上了，「我跟媽媽說，不唸海洋學院了，媽媽哭了一天一夜，罵我好好的船長不做，要做警察。」

不過，他告訴媽媽，警官學校不用交學費，家裡這麼窮，靠哥哥姊姊沒辦法生存。

李昌鈺提到，後來有一部香港的警匪電影來台灣找演員，要找會武打的，同學都跑去試鏡，他沒什麼興趣，但卻被挑中，「我回家告訴媽媽，妳不喜歡我當警察，我現在要當演員，媽媽又哭了三天三夜，罵我怎麼做戲子，所以我只好當了警察。」

當上警察後，李昌鈺發現，台灣當時都靠刑訊破案，抓到嫌犯就敲打、灌水，招了就破案，但真的破了還是假的破了案，沒人知道，「也許有些無辜的人被逼打刑供，有罪的人反而逍遙法外，為什麼沒有科技的方法破案？」

李昌鈺還說，沒想到到了美國，才發現也是在靠刑訊，敲敲打打比台灣更厲害，他於是改讀生物化學，也很幸運遇到很好的教授，拿到博士學位，把刑偵跟科學結合起來。