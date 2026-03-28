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水林番薯文化節登場　路跑＋農民表揚熱鬧開跑

▲水林番薯文化節路跑登場，民眾清晨齊聚起跑場面熱鬧。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲水林番薯文化節路跑登場，民眾清晨齊聚起跑場面熱鬧。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

結合運動與農業表揚的「2026水林番薯文化節—健康路跑暨農民節表彰活動」今（28）日清晨登場，雲林縣長張麗善親自鳴槍起跑，吸引大批民眾與跑者齊聚參與，在晨光中沿著鄉間道路奔跑，現場氣氛熱烈。活動同步表揚績優農民，向長年辛勞耕作的農友致敬，也展現水林在地番薯產業的深厚底蘊。

張麗善表示，水林素有「番薯故鄉」之稱，今年更首度將水林番薯帶進立法院推廣，拓展品牌能見度，感謝立委張嘉郡及地方各界協助。她指出，為延長番薯保鮮期、提升品質，水林鄉農會積極爭取冷鏈系統建置，縣府也將全力支持，強化農產品競爭力，讓優質農產走得更遠。

張麗善指出，農民面對天候、災害與病蟲害等多重挑戰，仍堅守田間、守護糧食安全，值得社會高度肯定，因此特別將農民節表彰納入活動，藉此向農友表達敬意與感謝。她也提到，縣府持續推動健康促進政策，去年透過「決戰BMI、日走7000步」活動，成功將過重比例由43%降至40.1%，肥胖率排名從全國第1改善至第7名，今年4月起將持續推動減重與健康生活挑戰，鼓勵全民養成運動習慣。

縣府農業處表示，雲林為全國重要番薯產地，種植面積逾4,600公頃、年產量約11萬公噸，占全台逾五成，其中水林鄉種植面積超過1,700公頃。當地因土壤條件優越，加上農民專業栽培技術，孕育出口感鬆綿香甜的優質番薯，已成為國內指標品牌，也是「雲林良品」的重要代表。

農業處指出，番薯富含膳食纖維與多種營養素，具低脂、低熱量特性，是兼顧美味與健康的食材，鼓勵民眾在路跑活動後選購在地農特產品，以實際行動支持農民。今日活動由縣長張麗善及多位中央、地方民代出席，沿途為跑者加油打氣，參與民眾在運動與市集體驗中，感受水林農村的活力與熱情。

▲水林番薯文化節路跑登場，民眾清晨齊聚起跑場面熱鬧。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲跑者沿鄉間道路感受農村風光與清新空氣。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


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