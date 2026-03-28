雲林童樂會暖身開跑　5校同步嗨翻迎兒童節

▲雲林童樂會分區活動登場，學童開心參與闖關遊戲。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

「2026雲林童樂會」暖身活動今（28）日於縣內5所國小同步登場，校園化身歡樂遊樂場，小朋友在家長陪伴下闖關遊戲、領取贈品並參加抽獎，現場笑聲不斷、氣氛溫馨熱絡，也為即將到來的兒童節連假揭開序幕。

雲林縣長張麗善表示，今年童樂會主場將於3月29日至4月5日在斗六膨鼠森林公園盛大舉行，並串聯4月3日起於椬梧滯洪池登場的「天鵝湖嘉年華」，打造山線與海線雙主場，邀請全國親子走進雲林，一次體驗不同風貌的節慶活動。

▲雲林童樂會分區活動登場，學童開心參與闖關遊戲。（圖／記者游瓊華翻攝）

縣府指出，「雲林童樂會」邁入第3年，今年規劃為期一週的兒童樂園，園區內設置氣墊城堡、摩天輪、旋轉木馬、小火車與海盜船等大型遊具，並搭配趣味競賽、快閃遊行、摸彩活動及美食市集，從早上9時一路熱鬧至晚間9時。其中3月30日至4月2日更推出「學校日」，開放幼兒園及各級學校預約入園體驗，讓孩子在遊戲中學習與交流。

而海線活動「天鵝湖嘉年華」將於4月3日至4月12日登場，現場設置大型天鵝裝置藝術與打卡景點，並規劃DIY與互動體驗，發放可用於美食與手作的「鵝樂券」，結合在地生態與觀光特色，吸引民眾走訪口湖。

▲小朋友在家長陪伴下闖關遊戲、領取贈品並參加抽獎。（圖／記者游瓊華翻攝）

教育處表示，今日分區活動在斗南國小、中山國小、土庫國小、北辰國小及台西國小同步舉辦，讓各地學童就近參與，提前感受節慶氛圍；此外，虎尾鎮也將於4月4日下午在建國一村舉辦童樂活動，延續歡樂熱度。

張麗善上午並前往中山國小與學童同樂，她表示，在少子化時代，每一位孩子都格外珍貴，縣府透過童樂會促進親子互動與共學，今年特別準備兒童節禮物「跳繩」，鼓勵孩子培養運動習慣，實踐「雲林Good Jump，健康好繩氣」理念。她也邀請全國民眾把握連假走訪雲林，不論山線或海線，都能享受豐富活動與自然景致，留下難忘回憶。

▲小朋友在家長陪伴下闖關遊戲、領取贈品並參加抽獎。（圖／記者游瓊華翻攝）