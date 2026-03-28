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台南武龍宮文昌祈福法會登場　近千學子過狀元橋祈願金榜題名

▲大台南凌霄寶殿武龍宮舉辦文昌帝君祈福法會，近千名學生及家長齊聚參與。（記者林東良翻攝，下同）

▲大台南凌霄寶殿武龍宮舉辦文昌帝君祈福法會，近千名學生及家長齊聚參與。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導


大台南凌霄寶殿天公廟武龍宮28日上午盛大舉辦「文昌帝君祈福法會」，吸引近千名學生與家長齊聚參與，現場洋溢濃厚祈福氛圍，台南市副市長姜淋煌親自出席，除頒發優秀學生獎學金勉勵學子外，也與現場師生一同為即將到來的各項升學考試祈福，場面熱鬧隆重。

▲大台南凌霄寶殿武龍宮舉辦文昌帝君祈福法會，近千名學生及家長齊聚參與。（記者林東良翻攝，下同）

法會特別邀請大道長主持科儀，帶領學子依序完成過狀元橋、開智慧等祈福儀式，象徵步步高升、開啟智慧，祈求在升學考試中旗開得勝、金榜題名。許多學生與家長一早便到場參與，希望藉由文昌帝君庇佑，為考試之路增添信心與好運。

▲大台南凌霄寶殿武龍宮舉辦文昌帝君祈福法會，近千名學生及家長齊聚參與。（記者林東良翻攝，下同）
副市長姜淋煌表示，台南身為文化古都，宗教信仰與教育發展長期密不可分，武龍宮持續透過文昌祈福法會鼓勵學子向學向善，不僅具有深厚文化意義，也為青年世代帶來正向力量。透過獎學金頒發與祈福儀式雙重鼓舞，讓努力向學、品學兼優的學生獲得肯定，更展現台南重視教育與人才培育的城市價值。

▲大台南凌霄寶殿武龍宮舉辦文昌帝君祈福法會，近千名學生及家長齊聚參與。（記者林東良翻攝，下同）

活動現場，不少學生與家長也在祈福區寫下「金榜題名」、「飛黃騰達」、「學業進步」等祈願卡，一筆一畫寫下對未來的期待，再將卡片懸掛於祈福區，象徵將夢想寄託於文昌帝君庇佑之下，也為自己的人生目標立下堅定方向。現場畫面充滿希望與溫度，成為法會另一大亮點。

▲大台南凌霄寶殿武龍宮舉辦文昌帝君祈福法會，近千名學生及家長齊聚參與。（記者林東良翻攝，下同）

武龍宮主任委員王大明表示，廟方自民國92年起持續推動優秀學生獎學金，從最初僅4所學校參與，至今已擴展至41所學校，規模年年成長，累計嘉惠無數學子。今年延續「取之於社會、用之於社會」精神，結合文昌帝君信仰舉辦祈福法會，希望透過宗教正向力量，引導學生專注學習、確立人生方向，也讓善的循環持續在社會中擴散。

▲大台南凌霄寶殿武龍宮舉辦文昌帝君祈福法會，近千名學生及家長齊聚參與。（記者林東良翻攝，下同）

武龍宮也期盼，透過一年一度的文昌祈福法會，不僅替考生加油打氣，更讓台南持續成為孕育希望、培養人才的重要城市，陪伴青年學子朝夢想穩健前行。
 

▲大台南凌霄寶殿武龍宮舉辦文昌帝君祈福法會，近千名學生及家長齊聚參與。（記者林東良翻攝，下同）

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