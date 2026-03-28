曼谷大樓地震倒塌滿1年！殘骸現狀曝　釀95死「仍無官員遭懲處」

▲曼谷大樓倒塌滿1年，現場仍保持當時的殘骸。（圖／翻攝自khaosod，下同）



記者王佩翊／編譯

泰國審計署辦公大樓工程2025年3月28日在遭遇強震時倒塌，導致工地內93人死亡，至今仍有3人下落不明。這起震驚全球的慘案28日滿1週年，上午9時30分，死者家屬重返案發地點舉行追思法會，而現場仍留著斷垣殘壁、倒塌的鋼筋水泥，家屬們再度崩潰落淚，場面極度哀戚。此外，泰媒也指出，至今仍未有政府官員因為這起事故受到懲處。

緬甸2025年3月28日發生規模7.7強震，鄰國泰國首都曼谷一棟接近完工的審計署大樓直接遭到震垮。近百人受困於工地內，最終造成93人死亡。而事後經調查，這座耗資21億泰銖（約新台幣20.48億）的審計署大樓是由中國中鐵十局承建。

事發至今1年，儘管有23家私人公司及高階主管被指控在設計、施工和監管方面有疏失，未保障安全，但卻沒有任何一名泰國官員因此次事故受到懲處，當局也沒有因此推出任何更加嚴格的安全標準，防止類似事件重演。

最後遺言「愛妳喔媽媽」 母親日發訊息等不到回音

罹難者家屬28日齊聚在案發現場舉辦法會，然而許多人一走進大樓內，看到瓦礫、土堆與建築物殘骸，紛紛痛哭流涕。

在法會現場，一名死者母親查倫斯里（Chalermsri Promsa）哭到泣不成聲。她的兒子波拉梅（Poramet Rodnoy）原本是一名設計師，事發前剛轉行到該工地負責樓梯扶手工程，沒想到才工作第2天，第3天就遇上大樓坍塌不幸喪命。

查倫斯里悲痛地表示，兒子當初是為了賺更多錢貼補家用才接這份兼職，「他對我說的最後一句話是『愛妳喔媽媽』，沒想到那竟然是最後一次聽見他的聲音。」她透露，過去一年來，她每天都持續發訊息給兒子的手機，「別人可能覺得我瘋了，但我真的太想念他，他是我的長子，是我下半輩子的依靠。」

她直言，當初她提前致電政府，才知道在忌日當天並沒有任何悼念活動，因此要求讓罹難者家屬進入現場舉辦功德儀式。

死者家屬怒控建商 50萬慰問金買不回人命

家屬透露建商（ITD-CREC）與相關建設公司向每位受害者家屬支付了50萬泰銖（約新台幣50萬元）的慰問金。然而，查倫斯里憤慨地表示，「我們把孩子從小養到大，付出的心血絕對不是這點錢可以衡量的。不要以為給了錢就可以打發我們，不要瞧不起建築工人的命！」

她更質疑，悲劇發生1年了，卻始終沒有人出面說明坍塌的真相，「到底是誰的錯？有沒有人受到懲罰？所有人都在等一個答案。」

妹苦等1個月才見遺體 悲訴：全家只剩我一人

另一名死者家屬關里安（Kwanrien Sirichan）則回憶，她的哥哥蘇克薩瓦（Suksawat Sirichan）當時在20樓負責水電工程。事發當天，她是在臉書上看到新聞才驚覺不妙。

關里安悲訴，自從父母與另一個弟弟相繼離世後，全家本來只剩她跟哥哥相依為命。沒想到哥哥卻在災難中失聯，她每天在工地現場守候，足足等了1個月才終於找回哥哥的遺體。「他是家裡的經濟支柱，家裡還有妻小要養，現在生活真的過得很辛苦。」她呼籲相關單位應加強安全防護，不希望再有家庭承受這種破碎之痛。