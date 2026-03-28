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台南東區民宅煮食離開釀火警　廚房全面燃燒2坪幸無傷亡

▲台南東區住宅廚房因煮食離開起火，後方廚房全面燃燒約2坪。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南東區住宅廚房因煮食離開起火，後方廚房全面燃燒約2坪，消防人員進行消防宣導。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市東區日前發生一起住宅煮食不慎火警，一名民眾在家中廚房烹煮食物時，疑因一時離開現場未關閉爐火，導致鍋具內食物燒焦並冒出大量濃煙，火勢隨後延燒，所幸家人第一時間發現異狀，立即關閉爐火並開窗通風，同時通報消防人員到場搶救，最終未造成人員傷亡。

▲台南東區住宅廚房因煮食離開起火，後方廚房全面燃燒約2坪。（記者林東良翻攝，下同）

消防局獲報後迅速派遣後甲消防分隊趕赴現場，抵達時發現該住家為一樓平房，後方廚房已全面燃燒，燃燒面積約2坪。消防員立即部署1水線進行滅火攻擊，迅速控制火勢並撲滅，成功阻止火煙向其他空間延燒，現場確認安全無虞後，也進一步向住戶加強居家防火觀念宣導。

後甲消防分隊指出，這起案件屬典型煮食離開釀災案例，民眾煮食時務必全程留意爐火狀況，切勿因滑手機、接電話、外出拿東西或處理其他雜事而長時間離開廚房，尤其是油炸、燉煮等需持續加熱的料理，更要提高警覺，以免鍋具過熱引燃周邊物品。

▲台南東區住宅廚房因煮食離開起火，後方廚房全面燃燒約2坪。（記者林東良翻攝，下同）

消防局第七大隊大隊長石家源表示，煮食不慎一直是住宅火災常見原因之一，許多火警都來自「只是離開一下」的疏忽心態。他提醒民眾應養成良好用火習慣，避免邊煮飯邊滑手機或中途外出，也可透過家人彼此提醒，共同建立更安全的居家環境，守護生命財產安全。

消防局長楊宗林指出，居家安全最重要的就是落實「人離火熄」原則，只要離開烹調區域就應立即關火。此外，也建議民眾平時在家中演練逃生動線，並主動裝設住宅用火災警報器與滅火器等住宅消防設備，才能在火災初期及早發現、即時處置，爭取黃金滅火與逃生時間。

▲台南東區住宅廚房因煮食離開起火，後方廚房全面燃燒約2坪。（記者林東良翻攝，下同）
台南市長黃偉哲也提醒，除了養成正確用火習慣，家中瓦斯爐具也可選用具備定時熄火安全裝置、溫度感知或異常遮斷功能的產品，作為日常防火輔助，讓火災在初期就能被即時察覺並處理，進一步降低損失風險。

消防局呼籲，住宅火災往往發生在最熟悉的日常情境中，民眾千萬不要輕忽短暫離開廚房的風險，落實「人離火熄」，就是守護全家最簡單也最有效的一步。

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