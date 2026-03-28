東京櫻花滿開「比去年早2天」！降雨時間點曝　賞櫻把握最後周末

▲東京28日迎來櫻花滿開。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者王佩翊／編譯

日本北日本至西日本地區28日迎來大範圍晴朗好天氣，各地氣溫攀升。氣象廳28日下午正式宣布，東京櫻花已達到「滿開」標準，時間不僅比去年早了2天，更比往年提前了3天達標，預計本周末將是最佳賞櫻時機。

標本木認證滿開 鹿兒島飆出今年首個夏日

根據《日本放送協會》報導，氣象廳觀測，28日日本各地陽光普照，氣溫顯著回升。截至下午2時，鹿兒島市最高溫來到25.1度，創下當地今年首個「夏日」（指氣溫超過25度）；京都市也有23.2度、鳥取市22.6度，而東京都心則維持在舒適的19.4度。

氣象廳人員28日下午2時左右，親自前往位於東京千代田區的靖國神社，觀察作為開花與滿開基準的「染井吉野櫻」標本木。在確認花況後，正式宣布「東京櫻花已滿開」。此次滿開時間較去年提早2天，比往年平均提早了3天。

鳥取櫻花也開了！週末全日迎花見日和

除了東京櫻花滿開，鳥取市也在28日正式宣布櫻花「開花」，時間點與往年相比提早1天，但比去年晚1天。日本從北到西預計29日仍會維持穩定晴朗的好天氣，氣溫大約落在往年4月中旬至5月上旬般的暖度，全日本多地將迎來最適合野餐賞花的「花見日和」。

下周一變天警報 局部地區恐現大雨

不過，想要賞花的仍需把握周末時光。日本氣象廳預警，隨著低氣壓30日接近並通過本州附近，西日本起降雨將逐漸增強，局部地區甚至有發生大雨的風險。計畫前往日本賞櫻的遊客，務必持續關注最新的氣象情報，並隨身攜帶雨具。