斗六人文親水公園啟用！玩水、放電一次滿足　雲林再添親子景點

▲斗六人文親水公園正式啟用，戲水設施吸引孩童搶先體驗。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

搶攻兒童節與清明連假親子出遊，雲林縣府打造全新戲水亮點。「斗六人文親水公園改善工程」趕在連假前夕完工，昨（27）日正式啟用，與斗六膨鼠森林公園串聯成親子遊憩雙核心。縣長張麗善表示，未來將納入整體觀光人次監測，帶動人潮持續成長，力拚全年突破5000萬人次。

張麗善指出，縣府長期致力提升公共設施品質與生活環境，斗六作為生活核心城市，具備交通與人文優勢，近年在市公所與縣府合作下，膨鼠森林公園已累積一年逾200萬人次造訪。為進一步活化周邊公園用地、提升親子遊憩能量，經地方與民意代表共同討論後，推動人文親水公園改善工程，讓空間機能全面升級。

交通工務局說明，本案以「兒童戲水區」為主軸，設置安全且具互動性的親水設施，並結合休憩空間與景觀綠化，打造可戲水、可放鬆的複合式場域。園區同步完善盥洗與如廁設備，讓親子在炎夏也能安心消暑，後續將交由斗六市公所負責維護管理。

斗六市長林聖爵表示，隨著人文親水公園正式啟用，與膨鼠森林公園形成完整遊憩廊帶，將成為孩子心中「最好玩的一站」。配合3月29日至4月5日舉辦的「2026雲林童樂會」，歡迎全台親子走訪斗六，體驗全新戲水空間。

縣府進一步指出，本工程除提升遊憩功能，也在規劃設計階段導入公共安全與永續理念，工程範圍約5,820平方公尺，總經費約4,500萬元，由縣府與斗六市公所共同負擔。未來將串聯周邊觀光資源，從山線延伸至海線，帶動整體旅遊動能與地方商機。

今日啟用典禮由縣長張麗善率縣府團隊，與地方民代、里長共同揭幕，並由鎮南國小棒球隊學童率先體驗戲水設施，現場笑聲不斷，為新公園增添熱鬧氣氛。張麗善也邀請全國民眾把握連假走訪雲林，除到斗六參與童樂會外，4月3日至12日亦可前往椬梧滯洪池參加「雲林天鵝湖嘉年華」，從山城到海線一路暢遊，感受雲林多元觀光魅力。

▲新設親水空間結合綠意景觀，打造舒適親子休憩場域。（圖／記者游瓊華翻攝）