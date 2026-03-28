　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

斗六人文親水公園啟用！玩水、放電一次滿足　雲林再添親子景點

▲斗六人文親水公園正式啟用，戲水設施吸引孩童搶先體驗。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲斗六人文親水公園正式啟用，戲水設施吸引孩童搶先體驗。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

搶攻兒童節與清明連假親子出遊，雲林縣府打造全新戲水亮點。「斗六人文親水公園改善工程」趕在連假前夕完工，昨（27）日正式啟用，與斗六膨鼠森林公園串聯成親子遊憩雙核心。縣長張麗善表示，未來將納入整體觀光人次監測，帶動人潮持續成長，力拚全年突破5000萬人次。

張麗善指出，縣府長期致力提升公共設施品質與生活環境，斗六作為生活核心城市，具備交通與人文優勢，近年在市公所與縣府合作下，膨鼠森林公園已累積一年逾200萬人次造訪。為進一步活化周邊公園用地、提升親子遊憩能量，經地方與民意代表共同討論後，推動人文親水公園改善工程，讓空間機能全面升級。

▲斗六人文親水公園正式啟用，戲水設施吸引孩童搶先體驗。（圖／記者游瓊華翻攝）

交通工務局說明，本案以「兒童戲水區」為主軸，設置安全且具互動性的親水設施，並結合休憩空間與景觀綠化，打造可戲水、可放鬆的複合式場域。園區同步完善盥洗與如廁設備，讓親子在炎夏也能安心消暑，後續將交由斗六市公所負責維護管理。

斗六市長林聖爵表示，隨著人文親水公園正式啟用，與膨鼠森林公園形成完整遊憩廊帶，將成為孩子心中「最好玩的一站」。配合3月29日至4月5日舉辦的「2026雲林童樂會」，歡迎全台親子走訪斗六，體驗全新戲水空間。

▲斗六人文親水公園正式啟用，戲水設施吸引孩童搶先體驗。（圖／記者游瓊華翻攝）

縣府進一步指出，本工程除提升遊憩功能，也在規劃設計階段導入公共安全與永續理念，工程範圍約5,820平方公尺，總經費約4,500萬元，由縣府與斗六市公所共同負擔。未來將串聯周邊觀光資源，從山線延伸至海線，帶動整體旅遊動能與地方商機。

今日啟用典禮由縣長張麗善率縣府團隊，與地方民代、里長共同揭幕，並由鎮南國小棒球隊學童率先體驗戲水設施，現場笑聲不斷，為新公園增添熱鬧氣氛。張麗善也邀請全國民眾把握連假走訪雲林，除到斗六參與童樂會外，4月3日至12日亦可前往椬梧滯洪池參加「雲林天鵝湖嘉年華」，從山城到海線一路暢遊，感受雲林多元觀光魅力。

▲斗六人文親水公園正式啟用，戲水設施吸引孩童搶先體驗。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲新設親水空間結合綠意景觀，打造舒適親子休憩場域。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
544 1 9392 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台鐵再為「誤點2萬分鐘」道歉
幕後／329討公道！　黃國昌黨內喊話「跟民進黨沒談和空間」　
快訊／僅差1%！國民黨新竹縣長人選出爐　徐欣瑩勝出
直擊／周杰倫破冰「現蹤」吳宗憲演唱會！
酒窖千萬名酒遭心腹搬空　「亞洲換肝之父」說話了
日本買到1好物「一翻驚見MIT」　網大推：台灣買不到

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東親子路跑迎兒童節　逾200人齊聚大坡池共享歡樂時光

掌握勞基法新制　台東縣府開課助企業落實法遵

台東表揚489位模範兒童　饒慶鈴勉培養AI思辨力迎未來

水林番薯文化節登場　路跑＋農民表揚熱鬧開跑

清明連假前夕強化執法　成功分局啟動交通大執法專案

張啓楷順興宮開講！館長、葉元之力挺　全力衝刺4／6民調

成大醫院攜手澳洲Monash Health　簽署MOU深化中風與神經醫學合作

台東優秀青年走進警局觀摩　深化法治觀念與防詐意識

阿北欠健保費！中埔鄉農會2招助他脫困　專業輔導農民安心

安平觀音亭觀音佛誕平安宴4月6日登場　席開275桌信眾齊聚祝壽祈福

捷運藍線與國際港灣雙利多 海線價值全面兌現

不只科技城！新竹市拚「國手培育之都」運動版圖一次看

打破165年傳統！川普簽名將登上美元紙鈔

三中案吞2.8億判3年半　蔡正元北檢報到入獄服刑

孫芸芸孫子生父是他？

阿本曝「分手後就還完房貸」　虧炎亞綸「廁所一上半小時」

台中男持雙刀街頭追殺　女子滿臉血搶救不治....刀還插脖上

台中驚傳街頭殺人案！男持刀猛刺女子　滿地血命危送醫

應曉薇交保完成！女兒緊緊牽手喊「我媽沒貪汙」：上訴到底

台中街頭殺人監視器

台東親子路跑迎兒童節　逾200人齊聚大坡池共享歡樂時光

掌握勞基法新制　台東縣府開課助企業落實法遵

台東表揚489位模範兒童　饒慶鈴勉培養AI思辨力迎未來

水林番薯文化節登場　路跑＋農民表揚熱鬧開跑

清明連假前夕強化執法　成功分局啟動交通大執法專案

張啓楷順興宮開講！館長、葉元之力挺　全力衝刺4／6民調

成大醫院攜手澳洲Monash Health　簽署MOU深化中風與神經醫學合作

台東優秀青年走進警局觀摩　深化法治觀念與防詐意識

阿北欠健保費！中埔鄉農會2招助他脫困　專業輔導農民安心

安平觀音亭觀音佛誕平安宴4月6日登場　席開275桌信眾齊聚祝壽祈福

TPE48舊兒童樂園拍MV「拍到打起來」！　險誤傷隊友 　

徐欣瑩出線戰新竹縣長！　激動淚崩：黨內勝負不是真正勝負

柴犬吹毛齜牙狂吠　美容師「神操作」牠傻眼忘記要生氣

王彥程29日旅韓初登板！姜白虎再見安打　韓華主場開季首勝　

台東親子路跑迎兒童節　逾200人齊聚大坡池共享歡樂時光

掌握勞基法新制　台東縣府開課助企業落實法遵

逸祥愛車後車廂變老鼠窩！　封死洞口無用崩潰求救：又發現新大便

不斷更新／宋嘉翔適時安打！桃猿突破羅戈　5局結束1比0領先兄弟

日本房價暴漲「這群人」照樣砸錢買！　專家曝心態：唯一選擇

台東表揚489位模範兒童　饒慶鈴勉培養AI思辨力迎未來

Jennie「瞳孔地震」全被拍　與舞者互動超可愛＞＜♥　

地方熱門新聞

青年節咖啡喝雙倍！小北百貨大杯買一送一最低23元超殺價

將軍義消春酒暖心登場表揚英雄凝聚救災向心力

陳亭妃解讀農災救助新制台南農漁民補助加碼復耕更有保障

小三通旅客踹櫃台辱罵10萬交保

南市消友會第二辦事處會員大會登場表揚救災消防英雄

金門縣李氏宗親會交接典禮登場

台南大內民宅煮食忘關火狂冒白煙住警器及時響救了一家人

「雙媽會」遶境　大甲媽+樓厝媽3/28起巡境屏東市

中埔鄉推「福利三箭」制度化

台南東區民宅煮食離開釀火警廚房全面燃燒2坪幸無傷亡

清明祭祖防火優先南消一大出動無人機高空巡查墓區

南消官田分隊發放水袋神器力推掃墓「四不一要」

台南市首場大型就博會善化登場94廠商釋4080職缺初媒率逾5成

台南消防表現亮眼！消友會加碼獎勵OHCA救護人員獲肯定

更多熱門

相關新聞

古坑掩埋場清空　雲林垃圾去化邁大步

古坑掩埋場清空　雲林垃圾去化邁大步

雲林縣長期面臨垃圾堆置壓力，縣府近年持續推動去化與源頭減量雙軌並進。縣長張麗善昨（27）日上午在環保局長張喬維陪同下，會同古坑鄉長林慧如及鄉代會主席鄭和義前往古坑掩埋場視察，現場已不見過去堆積如山的垃圾景象，場區經整地後逐步恢復整潔，顯示去化作業已見成效。

雲林童樂會登場　9天活動嗨翻校園

雲林童樂會登場　9天活動嗨翻校園

「下禮拜竟還有3月」萬人點出關鍵：真的有夠久

「下禮拜竟還有3月」萬人點出關鍵：真的有夠久

投資逾3億　雲林溪整體活化邁新里程

投資逾3億　雲林溪整體活化邁新里程

新竹「0元觀光巴士」香山南北線全開 4月起假日免費載你玩透透

新竹「0元觀光巴士」香山南北線全開 4月起假日免費載你玩透透

關鍵字：

親水公園斗六市旅遊親子遊憩雲林童樂會連假雲林

讀者迴響

熱門新聞

蘿莉塔散步到一半「腸子掉下來」

台中情殺「網友喊特寫照找我」家屬怒斥

36歲靠投資ETF「每月多領3萬」　網大讚

台中26歲女疑拒復合被砍死！生前是職能治療師

櫻花妹下海賣淫　讚台客大勝日男

連士官長KTV包廂性侵女兵！下場曝

李尚寶出道20年「突清空IG貼文」家中身亡被發現　堂哥沉痛發聲

日最美星巴克店員離職　吸5207萬瀏覽

快訊／「華人神探」李昌鈺辭世　享壽87歲

本來不信神！他砸2.5億蓋廟　6天兩度出「立茭」在地稱奇

預言「柯文哲無罪」翻車！命理師封筆

第一眼很好親近，其實最難走進心裡的星座TOP5公開

嗆185以下都是侏儒！女網紅道歉

台中銀逾24萬股東注意　三年領一次紀念品曝光

孫德榮當爸了！3億遺產、身後事安排動向曝

更多

最夯影音

更多
捷運藍線與國際港灣雙利多 海線價值全面兌現

捷運藍線與國際港灣雙利多 海線價值全面兌現
不只科技城！新竹市拚「國手培育之都」運動版圖一次看

不只科技城！新竹市拚「國手培育之都」運動版圖一次看

打破165年傳統！川普簽名將登上美元紙鈔

打破165年傳統！川普簽名將登上美元紙鈔

三中案吞2.8億判3年半　蔡正元北檢報到入獄服刑

三中案吞2.8億判3年半　蔡正元北檢報到入獄服刑

孫芸芸孫子生父是他？

孫芸芸孫子生父是他？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面