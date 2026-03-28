古坑掩埋場終於清空！　雲林垃圾去化邁大步

▲環保局表示，已協助古坑轉運堆置垃圾累計約2萬2537公噸。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣長期面臨垃圾堆置壓力，縣府近年持續推動去化與源頭減量雙軌並進。縣長張麗善昨（27）日上午在環保局長張喬維陪同下，會同古坑鄉長林慧如及鄉代會主席鄭和義前往古坑掩埋場視察，現場已不見過去堆積如山的垃圾景象，場區經整地後逐步恢復整潔，顯示去化作業已見成效。

環保局指出，全縣每年垃圾產量約13萬噸，去年已達產出與去化平衡，但過去累積堆置量一度高達17萬餘噸。近年在縣府持續推動下，除處理年度垃圾量外，也同步去化歷年堆置，目前剩餘約11萬噸待處理，整體壓力已逐步下降。

張喬維說明，目前除部分掩埋場仍具容量、且無裸露或安全疑慮外，全縣尚有7處需優先去化。古坑掩埋場已率先完成清空，成為首座整頓完成的場區，後續將針對北港暫置場、林內、崙背、西螺、元長及斗南等地逐步推動改善，預計今年底前完成整體淨空作業。

環保局表示，自2020年導入ZWS處理設施後，透過縣府、鄉公所及焚化廠協調運作，已協助古坑轉運堆置垃圾累計約2萬2537公噸，目前場內堆置已全數清除，僅保留少量空間作為轉運平台。古坑鄉每日垃圾量約11公噸，後續將朝「每日收運、即時轉運」模式運作，避免再度堆積。

現場可見原本堆置區經覆土整地後轉為平坦空地，坑窪與道路則以焚化再生粒料回填修復。縣府規劃，未來該場區將轉型為天然災害及不可燃廢棄物的暫置空間，提升整體使用效益。古坑鄉長林慧如也建議，現有作業平台可改以土石方設置，減少垃圾衍生的環境問題。

張麗善表示，古坑過去仰賴掩埋場暫置垃圾，對周邊環境與空氣品質造成壓力，甚至引發民眾反映。為徹底改善，縣府引進移動式破碎設備，透過破碎與磁選處理後再轉運焚化，成功清除高達5、6層樓、逾2萬公噸的堆置垃圾，大幅改善環境品質。

張麗善強調，清空掩埋場只是第一步，關鍵仍在源頭減量，呼籲民眾落實資源回收與廚餘分類，減少一次性產品使用。未來將持續透過公私協力，加速各地掩埋場整頓，朝「垃圾零堆置」目標邁進，打造更潔淨宜居的生活環境。

▲縣長張麗善率隊前往古坑掩埋場視察，了解去化成果與未來規劃。（圖／記者游瓊華翻攝）