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沒唬爛！「87878787」一查竟是公家電話　網驚：以後罵人可以用

▲▼松山區公所申請紓困補助狀況。（圖／記者陳家祥攝）

▲松山區公所電話爆紅了。（示意圖／記者陳家祥攝）

網搜小組／劉維榛報導

超強諧音電話！一名網友表示，日前經理突然問「你知道松山區公所的電話嗎？」助理當下回答不知道，沒想到經理直接報出「87878787」，讓助理當場吐槽「怎麼可能」，結果一查竟然是真的，讓原PO笑翻直呼超荒謬「有4個87」，甚至有人笑說以後罵人有新哏了。

一名網友在Threads分享有趣對話，某天經理隨口問起松山區公所的電話，助理一臉疑惑回應不知道，接著經理淡定說出「87878787」，助理一臉難以置信，接著質疑「怎麼可能？」

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沒想到原PO事後真的上網查詢，才發現松山區公所的電話號碼竟然真的就是「87878787」，讓他當場傻眼又忍不住大笑，直呼這組號碼也太好記，完全顛覆印象，甚至讓人一聽就忘不了。

文章曝光後，全場網友也驚回，「有4個87」、「這樣很難忘記電話」、「這跟台中的『市政北七路』有異曲同工之妙」、「分機有878嗎」、「我們公司公務車也是8787」、「撥到一半會忘記撥到第幾個87」、「居然記起來了」。

實際一查北市松山區公所官網，電話確實真的為02-8787-8787，服務時間為周一至周五上午8時30分至下午5時30分（午休12時30分至1時30分）。業務範圍涵蓋社會福利、健保申辦、民政與里鄰行政等，另提供育兒津貼、敬老卡申請、低收入戶及急難救助、健保IC卡代辦與社區發展等多項服務。

至於網友好奇的分機部分，區長到各課室電話表都巧妙與「87」開頭錯開，看來這組號碼雖然好記，但「87」的諧音哏就到主專線為止。

▼各課室分機與87錯開。（圖／翻攝松山區公所官網）

▲▼ 。（圖／翻攝松山區公所官網）

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