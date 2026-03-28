重判17年！蔡壁如力挺柯文哲參選下任黨主席　考慮參選彰化縣長

▲蔡壁如力挺柯文哲參選下任黨主席。（圖／資料圖／民眾黨提供）

記者唐詠絮／彰化報導

台北地院日前針對京華城容積獎勵案、民眾黨政治獻金案等四大案件宣判，前台北市長柯文哲遭判處17年有期徒刑，褫奪公權6年。面對柯文哲遭重判，民眾黨前立委蔡壁如今日公開表態，力挺柯文哲參選下一任黨主席，還自曝彰化縣議長謝典霖多次勸進她參選彰化縣長。

網紅「486先生」陳延昶日前在社群平台發文，大膽預測柯文哲與黃國昌都將入獄，而民眾黨的下一任黨主席「極可能就是蔡壁如」。他還斷言，民眾黨將因此走向泡沫化，年底選舉恐怕會相當慘烈。

針對這番說法，蔡壁如今天接受媒體訪問時，先是澄清自己去年初確實有意願參選黨主席，但當時她在臉書上寫得很清楚，認為黃國昌委員很有戰力，應該讓他去發揮，而她則願意扮演「勤快的手腳」，跑遍全台灣，協助民眾黨的組織發展與人才培養。

▲民眾黨前立委蔡壁如到彰化。（圖／記者唐詠絮攝）

不過蔡壁如話鋒一轉，強調時間點已經過去，現在要面對的是接下來的選舉布局，她坦言黨務工作繁重，如果要同時兼顧自己的選舉，確實需要審慎考量。關鍵的是，她昨天在另一個節目中明確表示，如果柯文哲下一屆願意參選黨主席，她個人是「很推崇他回來」。

至於486先生提到柯文哲可能「被抓去關」，蔡壁如則顯得相當淡定，她說，一個案子從審理到定讞，有時候動輒七、八年甚至十幾年，現在去想那些都還太遠，不需要那麼悲觀。至於未來是否參選彰化縣長？蔡壁如自曝是彰化媳婦，議長謝典霖多次勸進，但她目前仍在思考中，至於近日謝家姊弟之爭，她認為，終究是一家人，未來一定會協調好。