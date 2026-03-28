黃偉哲力挺南青行動家　青年公民節啟動50萬徵件計畫

▲台南市政府在國立台南大學舉辦青年公民節，吸引近200位青年熱情參與。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府27日在國立台南大學舉辦「2026年青年公民節－南青行動串聯 CONNECT」活動，吸引近200位大專院校學生與社會青年熱情參與，現場同步宣布115年「台南青年公共參與行動計畫」正式開放徵件，總獎勵金高達50萬元，鼓勵青年將創意想法轉化為實際行動，為城市注入更多改變能量。

台南市府近年持續推動青年公共參與，自2021年起每年3月固定舉辦青年公民節，逐步打造青年交流、發聲及投入公共事務的重要平台。今年活動中，研考會主委王效文與國立台南大學校長陳惠萍共同簽署合作備忘錄，象徵市府與學界將進一步深化合作，攜手擴大青年公共參與的支持網絡。



活動由國立台南大學帶來融合文化意象的傳統仙女舞揭開序幕，接續由光華高中與大灣高中熱舞社輪番演出，以青春洋溢的舞蹈炒熱現場氣氛，展現青年世代滿滿熱情與行動力。

研考會也特別邀請歷屆優秀行動團隊分享成果，呈現青年如何從社會觀察出發，進一步把理念化為具體行動。來自左鎮的「歸途拔馬青年小組」分享透過審議計畫推動西拉雅文化保存的經驗；「漫活淺山×惡地再生」團隊則說明如何透過長期陪伴與民主討論，凝聚地方居民對創生議題的共識；開發高齡與失智照護智慧APP的「台南老友遊記」團隊也提到，參與行動計畫讓青年累積提案與執行經驗，更清楚如何用專業回應社會需求。

青年論壇以「青銀共融」為主題，由國立台南大學邀請杏源珈琲林召荃頭家及府城隍廟葉萱萱特助對談，從地方文化實踐到社區參與經驗，與青年展開跨世代交流。現場提問踴躍，討論從地方創生一路延伸至公共參與，讓論壇成為不同世代觀點交會的重要平台。



此外，活動也安排學生會代表分享推動校園公共議題與學生自治的實務經驗，來自國立台南大學、國立成功大學、敏惠醫護專科管理學校及南台科技大學等青年學子齊聚交流，不僅分享校園參與經驗，也將視角延伸至更廣泛的社會議題，展現青年敢發聲、敢行動的公共能量。

台南市長黃偉哲表示，青年是城市創新最關鍵的力量，市府持續打造多元公共參與平台，就是希望讓青年有更多機會提出想法、交流觀點並真正落實。透過行動計畫支持，期待協助青年把創意轉化為具體成果，替台南帶來更多創新改變。

2026年「台南青年公共參與行動計畫」即日起開放徵件至4月30日中午12時止，入選團隊最高可獲10萬元行動獎勵金，歡迎18至40歲青年組隊參加。市府也將於4月8日在國立台南大學辦理培力說明會，提供線上與實體參與方式，前30名完成報名並到場者，還可獲得台南限定「孔子廟款金屬書籤」，盼吸引更多青年投入公共參與行列。