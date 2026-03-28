快訊／對決高虹安？綠新竹市長傳鎖定「醫工博士」　莊競程證實獲徵詢

▲前立委莊競程。（圖／記者游瓊華攝）



記者杜冠霖／台北報導

2026新竹市長人選，藍白已確定合作支持現任市長高虹安競選連任，民進黨部分雖有多人被點名，卻仍遲遲未出爐。據了解，民進黨近日勸進曾在新竹任教、現任台灣智庫執行長的前台中立委莊競程出戰，莊競程今（28日）稍早也證實，已接獲黨中央相關人士徵詢，後續一切尊重中央選對會的機制與決策，「如果黨需要我的專業來貢獻給新竹，會全力以赴」。

民進黨新竹市長人選懸而未決，包括陽明交大特聘教授林志潔、市議員陳建名、施乃如、僑委會副委員長李姸慧、行政院發言人李慧芝都曾被點名，甚至與時代力量黨主席王婉諭討論合作可能，但相關人等不是沒有意願，就是未能取得地方民代共識。

據了解，黨主席賴清德近日徵詢另一人選，曾任陽明交大助理教授、現任台灣智庫執行長的莊競程，莊競程是電機與生醫工程背景，擔任公職前在新竹擔任教職，2020年在台中首度參選立委，就翻轉藍營鐵票區、打敗前藍委沈智慧。而該人選也獲得前黨團總召柯建銘肯定，新竹地方黨公職也給予正面評價。

莊競程稍早坦言，他確實曾接獲黨中央相關人士的徵詢，後續一切尊重中央選對會的機制與決策。日前台灣智庫剛籌辦完「台灣總統直選三十週年研討會」，深刻體會台灣民主過程的艱辛，期許自己能有勇氣傳承這份精神，為台灣面對任何挑戰。

莊競程表示，未來如果主席及黨中央需要他貢獻己力，無論時地皆會審慎思考，竭力承擔。