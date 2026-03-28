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嘉義大林發錢拚經濟！每人3000元到手　還加碼抽機票、iPhone

▲嘉義大林發放每人3000元的「樂活消費金」。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義大林發放每人3000元的「樂活消費金」。（圖／大林鎮公所提供，下同）

記者翁伊森、葉品辰／嘉義報導

嘉義縣大林鎮今(28)日起一連兩天發放每人3000元「樂活消費金」，各里發放據點一早湧現排隊人潮，鎮民依規定攜帶通知單、印章及身分證明文件領取現金，現場秩序良好，不少民眾拿到紅包直呼「好幸福」，直言這筆現金不僅是小確幸，也能幫助日常開銷。

據了解，大林鎮長許有疆去年12月24日於代表會提出「韌性經濟方案鎮民樂活消費金自治條例」，獲全數支持通過，針對2025年12月31日前設籍且造冊時仍在籍的鎮民普發3000元現金，並訂於3月28、29日分批發放。為應付總額逾8800萬元的龐大現金作業，公所人員自前一天起即投入分裝與發放準備，並由警方協助戒護，確保過程安全順利；未能於兩日內領取者，也可於3月30日至4月10日至里辦公處補領，或於4月13日至4月28日申請匯款。

▲嘉義大林發放每人3000元的「樂活消費金」。（圖／記者翁伊森翻攝）

鎮公所指出，近年受極端氣候、疫情及國際情勢影響，地方經濟面臨壓力，因此透過發放消費金協助鎮民穩定生活、提振消費。許有疆表示，此次特別設計紅包袋，鼓勵民眾「把錢留在大林」，帶動在地商圈活絡，並預計自4月1日至5月31日推出「大林樂活消費購－週週抽、月月送」活動，民眾持紅包袋至特約店家消費除享優惠外，還有機會抽中iPhone 17及日本雙人機票等大獎，盼藉此刺激消費動能，為地方經濟注入新活水。

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