控法官「直接抄起訴書」羅織罪名！應曉薇女兒：329站出來

▲應佳妤（左）、應曉薇（中）。（圖／記者徐文彬攝）

記者曾筠淇／綜合報導

京華城案26日宣判，國民黨台北市議員應曉薇被判刑15年6月、褫奪公權6年。應佳妤27日陪伴媽媽應曉薇步出北院，並強調會上訴到底。稍早，應佳妤透過臉書發聲，提到判決書中，沒有公平呈現證人的話、律師的攻防，最後交出來的，像是直接抄起訴書，這樣的審理，不覺得是在虛擲大家的時間嗎？

應佳妤嘆不公平：判決書像直接抄起訴書

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應佳妤在臉書粉專上寫道，這一年多來，她陪著媽媽一次又一次的走進法院，再一步一步走出來，他們不曾逃避、躲藏，「證人出庭、證詞詰問、答辯攻防，每一個程序我們都認真走完」，只因她始終相信，司法的價值在於釐清事實。

然而應佳妤卻說，她真的很想問地院合議庭的法官，「你們不覺得，這樣的審理是在虛擲大家的時間嗎？」這半年在法庭上發生的一切，在判決書裡「被消失」，證人的話、律師的攻防，都沒有被公平呈現，最後交出來的，「竟然像是直接抄錄起訴書，甚至連高度臆測的敘述，也被當成了結論」。

應佳妤強調3點：硬要羅織罪名

應佳妤首先強調，應曉薇沒有去過桃園機場，檢察官憑著不精確的GPS羅織罪名，請問法庭拿得出監視器畫面嗎？「若連影像證據都沒有，僅憑模糊的定位信號就定罪，這叫什麼司法？」

第二，出庭的公務員都說「應曉薇沒有施壓」，柯文哲也說應曉薇在他的議員黑名單。第三，關於洗錢和收賄，「透明、清楚可查的金流，被強行套上洗錢框架。對合法協會的捐款是公開行為，卻被解讀為行賄工具。沒有具體犯罪所得，卻硬要羅織罪名」。

應佳妤說，當她得知要加保3000萬，便清楚感受到無能為力的重量，因為整件事情已經不再講證據、不講比例原則，是完全失衡的對待。她感到無比壓抑，彷彿真相從未被認真對待，「為了對付一個人，究竟要牽連多少人？要有多少人的人生與家庭，被一起拖進來承受後果？」

應佳妤最後懇請大家不要忘記應曉薇，不要讓一個人就這樣被淹沒在成見的聲音裡面，「如果你在意這個社會，如果你相信公平與正義，3月29日，請你站出來」。