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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批政治製造仇恨撕裂　鄭麗文：陸配是枕邊人、都是台灣之子

▲▼ 國民黨主席鄭麗文出席「全球眷村子弟春季聯歡大會」 。（圖／國民黨文傳會提供）

▲國民黨主席鄭麗文出席「全球眷村子弟春季聯歡大會」 。（圖／國民黨文傳會提供）

記者崔至雲／台北報導

國民黨主席鄭麗文今（28）日出席「全球眷村子弟春季聯歡大會」時表示，站在今天的台灣，「我們不應該因為一個人的出身，因為一個人來自何方而來決定他是我們的敵人還是朋友。」更不應盲目透過政治追殺，製造不必要的仇恨與撕裂，讓台灣政治偏離人性、泯滅倫常、無端廝殺、製造內亂，破壞台灣團結。她也說，「陸配都是我們的枕邊人」，是台灣之子、台灣之女的母親，也都是別人的子女，「人心都是肉做的」。

鄭麗文指出，台灣海峽數百年來訴說著各種不一樣的故事，但21世紀的今天，「我們希望它不再是前途渺渺、生死別離，更不希望成為人間煉獄的戰場。我們希望這彎海峽，這條黑水溝，改變過去的宿命。我們要訴說的是一個和平、帶來希望、幸福的海峽。」

藉此場合，鄭麗文談及，「陸配都是我們的枕邊人」，是台灣之子、台灣之女的母親，也都是別人的子女，「人心都是肉做的」。她表示，台灣內部此刻除了對立還是對立，除了內耗還是內耗，但政治不應建立在仇恨與撕裂之上，而應從最基本的人性與倫理出發。她向現場群眾喊話時直言，這樣的道理「對不對？」台下也齊聲回應「對！」。

鄭麗文也分享自己的成長背景，自己是在台南精忠三村長大的孩子，母親是雲林人，父親是雲南人，父親並非民國38年來台，而是在50年代經金三角輾轉來到台灣，「所以我父親是那個時代的『陸配』」，一席話也引起現場笑聲與掌聲。她說，父執輩在戰亂年代被迫離開家鄉、遠離父母，顛沛流離來到台灣，最後落地生根、結婚生子，而眷村正是在那樣的年代裡，給了無數家庭安身立命、成家立業的溫暖所在。

鄭麗文表示，眷村雖然物質匱乏，但對許多人而言，卻是有笑、有淚、有記憶、有感情的地方，是一整個世代無法抹滅的人生印記。她認為，中華眷村文化總會的成立與延續，正有其特殊意義，就是要記錄這一代人共同走過的歲月，也希望透過這一代人的經歷，讓下一代不必再因為戰亂而顛沛流離、遠離故鄉。

鄭麗文進一步表示，希望透過這一代人的經歷，讓下一代不必再因戰亂而顛沛流離、遠離故鄉。她指出，台灣海峽數百年來承載無數悲歡離合的故事，但在21世紀的今天，我們期待它不再是前途渺渺、生死別離之地，更不應成為人間煉獄般的戰場，「我們希望這汪海峽，這條黑水溝，改變過去的宿命。我們要訴說的是一個和平的、是一個帶來希望的、是一個帶來幸福的海峽」。

最後，鄭麗文表示，在全世界動盪不安、台灣內部政治持續內耗的此刻，更應該從愛出發、追求和平，把希望留給下一代。她說，希望留給下一代的，就像「竹籬笆裡的春天」一樣，永遠是希望，永遠是激情，永遠是大愛。
 

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關鍵字：

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