號召上凱道挺柯文哲！蔡壁如開砲　轟：法官邏輯錯誤檢察官瘋了

記者唐詠絮／彰化報導

前台北市長柯文哲因涉京華城違法容積獎勵等4案，北院日前宣判，合併應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年，公益侵占政治獻金6735萬；收賄部分，法官未採用「小沈1500」、而是以人頭政治獻金210萬。對此民眾黨前立委蔡壁如今天下午在彰化受訪時痛批「法官邏輯錯誤、檢察官是瘋了嗎？還是賴清德下指示？」

▲民眾黨前立委蔡壁如到彰化。（圖／記者唐詠絮攝）

蔡壁如表示，「我當時對柯文哲主席的信心就是，我相信他是清清白白，伊是一个簡單的人，所以他是一個清清白白的，他也不會去貪。」那今天沒想到，今天法院用這個 210 萬的政治獻金，而這個政治獻金距離他的選舉其實是很遙遠的。你要知道他捐的政治獻金是 2020 年，那他選舉是 2024 年。

蔡壁如指出，朱亞虎帶著七個人到黨部去捐了政治獻金，柯文哲並不知情，就算知道的那個人李文宗，可是更怪的是，李文宗在這個案子裡頭，他並沒被判是無罪。法院、法官在這一件事情上面它是邏輯錯亂的。

▲民眾黨前立委蔡壁如到彰化。（圖／記者唐詠絮攝）

「那如果他只是為了羅織這個罪名，就是他查了半天，他發現柯文哲就是沒有相對應的金流往來。他拉不下臉，所以他花了很多的時間，去徵詢了好幾百位的證人，就只為了幫柯文哲定一個罪」蔡壁如質疑。

蔡壁如進一步砲轟，「但你看這兩年下來，檢調找不到金流，完全找不到一些對價的關係，最後我覺得檢察官是瘋了嗎？還是賴清德下指示？就是要給柯文哲重罪，就以這個 210 萬的政治獻金，把它變成是他的這個收受的賄賂罪。我覺得這件事情是一般人、連一般老百姓，我相信你們、連你們都無法理解，因為那個時間點或是事件上面，我覺得都對不起來」。

蔡壁如強調，明天（29日）下午2點上凱道，她因為要參加法會並為柯文哲祈福，已經聯繫海線多輛遊覽車前往聲援。