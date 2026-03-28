雲林童樂會登場！9天活動嗨翻校園　廉政教育同步上線

▲雲林童樂會於5所國小同步登場，學童踴躍參與闖關活動。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

2026雲林童樂會於3月28日熱鬧開跑，為期9天的系列活動在斗六及周邊地區接力登場，首日同步於北辰國小、斗南國小、土庫國小、臺西國小及中山國小等5處校園揭開序幕。現場規劃闖關遊戲、體驗活動與趣味表演，校園內笑聲此起彼落，不少親子攜手參與，在遊戲中學習、在互動中留下節日回憶；各分區也準備上千份小禮物，讓完成闖關的學童滿載而歸，歡度專屬兒童的節日。

活動中，雲林縣環保局特別於北港鎮北辰國小設攤推出「廉政快樂學習營」，結合反詐騙、反賄選、廉政倫理、消費者保護、透明晶質獎及公益揭弊者保護法等六大主題，透過快問快答與益智拼圖等互動方式，吸引大小朋友駐足參與。孩童在遊戲中動腦思考，大人也在輕鬆氛圍中加深對法治與誠信的理解，讓原本較為嚴肅的議題轉化為貼近日常的生活知識。

▲雲環保局設攤推廉政學習營，以趣味方式宣導法治觀念。（圖／記者游瓊華翻攝）

環保局長張喬維表示，縣府近年持續推動品德教育，校園對於禮義廉恥的重視逐步提升，此次藉由童樂會平台導入廉政學習，讓學童透過遊戲與思辨，逐步建立對誠信與廉潔的基本認知，不僅認識當前重要政策，也能在潛移默化中培養正確價值觀。他強調，未來將持續把廉政快樂學習營帶進更多校園，深化法治教育，培養兼具教養、人權觀念與公民素養的下一代。

張喬維也提醒，近期普發現金政策推動期間，仍有民眾誤入詐騙陷阱，呼籲提高警覺；同時針對去年7月上路的「公益揭弊者保護法」，環保局政風室特別設計四格漫畫教材，將身分保密、工作保障與人身安全等制度轉化為具象化的「保護盾」，以生動圖像取代艱澀法條，鼓勵民眾勇於揭弊，共同守護公共利益，營造透明清廉的社會環境。

▲藉由童樂會平台導入廉政學習，讓學童透過遊戲與思辨，逐步建立對誠信與廉潔的基本認知。（圖／記者游瓊華翻攝）