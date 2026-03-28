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社會 社會焦點 保障人權

逃逸移工違停拒絕盤查！催油門狂逃還是被逮　7違規挨罰5.3萬

記者邱中岳／台北報導

北市文山二分局興隆派出所，在日前擔服巡邏勤務，發現一台自小客車違規停放在景華街169巷內，上前盤查時，駕駛竟然直接駕車逃逸，沿路不斷闖紅燈、變換車道，警方立刻進行攔截圍捕，在仙岩路65號攔獲車輛，發現原來該名男子無照駕事，且又是失聯移工。

警方調查，29歲的阮姓男子，在2月份遭通報為失聯移工，3月中旬無照開車違規停放在景華街169巷，警方上前盤查，阮姓失聯移工見到警方靠近，立刻加速逃逸。

▲▼▲逃逸移工拒盤查遭攔截圍捕，三違規遭罰元。（圖／記者邱中岳翻攝）

逃逸移工拒盤查遭攔截圍捕，7違規遭罰5.3萬元。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方見狀立刻一路尾隨，並通報攔截圍捕，阮姓失聯移工還不斷闖紅燈、違規變換車道，最後警方在仙岩路前攔截住車輛，並將阮姓失聯移工依強制力帶離車輛。

警方統計，阮姓失聯移工除了遭通報失聯之外，也違法《道路交通管理處罰條例》，其中包括無照駕駛開罰3.6萬、未繫安全帶1500元、沒打方向燈1200元、闖紅燈2700元、兩度未禮讓行人1.2萬元以及紅線違停300元，共計開出7張罰單合計5.3萬元。

文山第二分局呼籲，駕駛人應配合警方依法盤查，切勿心存僥倖拒檢逃逸或從事危險駕駛行為，以免觸法受罰；另提醒雇主於聘用員工時，務必確認其身分及工作資格，切勿聘用逾期停留或未經勞動部許可之外籍移工，以免違反相關法令而受罰。

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