北韓驚見豪華「狗肉餐廳」！傳金正恩親自選址　供百姓補充蛋白質

▲北韓平壤大同江畔興建一棟狗肉餐廳，擁有現代化的廚房設備。（圖／翻攝自朝中社，下同）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）首都平壤市中心大同江畔，一棟看似雄偉又華麗的兩層樓傳統韓式建築，於近期正式完工，匾額上的文字說明該棟建築物的用途，「甜肉料理專門食堂」，未來將作為供饕客享用狗肉的頂級餐廳！據傳，餐廳選址為北韓最高領導人金正恩親自指定，從設計到建築耗費不少心血。

根據北韓官媒《朝中社》昨（27）日報導，位於平壤市中心風光明媚的大同江畔，矗立著一棟2層樓高的朝鮮式（韓式）傳統建築，迴廊沿江畔而建，建築物內部則是擁有現代元素的餐廳和廚房設備，餐廳華麗又整潔，非常適合讓饕客們在此品嚐營養價值極其豐富的甜肉（狗肉）料理。

報導指出，甜肉料理專門食堂於本月26日舉行竣工典禮，由參與興建的工人們、勞工、餐廳店員等出席，由平壤市人民委員會委員長崔希太在典禮上致詞，「餐廳員工們未來必須不斷改善（狗肉）料理的品質，讓黨的恩惠確實傳遞給人民。」

日媒《每日新聞》則引述北韓官媒報導，指出平壤市中心新開一間「甜肉料理」餐廳，而甜肉在韓半島（朝鮮半島）指的就是狗肉，尤其在北韓狗肉仍是營養價值極高且珍貴的養生料理，是北韓庶民們攝取蛋白質的重要來源，甚至北韓還會不定期舉辦狗肉料理競賽。

另外，南韓則從保育動物的觀點出發，2024年1月國會便通過立法，禁止販售狗肉，且禁止以食用為目的飼養犬隻，預計從2027年2月以後相關法律正式實施，因此南韓食用狗肉的機會將大幅減少。