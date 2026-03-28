李四川跑婦女會！讚女性撐起「全片天」　自嘲：沒聽太太話出來選舉

▲李四川跑婦女會，讚女性撐起「全片天」。（圖／李四川競選辦公室提供）



記者崔至雲／台北報導

國民黨新北市長參選人李四川今（28日）展開密集的基層走訪，從北海岸的石門區一路挺進土城。李四川稍早到土城出席婦女會新春團拜，過程中，不僅開口唱歌，更與基層姐妹近距離互動，李四川幽默全開，先自嘲，「這一次我沒有聽太太的話，自己跑出來選舉！」引發全場哄堂大笑。

李四川一早前往石門五龍宮、金剛宮及珊瑚貝殼廟進行參拜，祈求國泰民安。金剛宮董事長特別送上創意十足的「凍蒜可樂」，讓李四川倍感窩心，並表示這份來自民間的小確幸，正是他前進的動力來源，並在石門珊瑚貝殼廟與地方交流，強調宗教力量是安定社會的重要支柱，未來將持續守護地方傳統文化與建設。

隨後李四川從北海岸，一路南下土城出席婦女會新春團拜。面對現場超過 150 桌、上千位民眾的熱情擁簇，李四川展現極高的親和力，不僅開口唱歌，更與基層姐妹近距離互動，李四川幽默全開，先自嘲，「這一次我沒有聽太太的話，自己跑出來選舉！」引發全場哄堂大笑。

他感性表示，女性是家裡最重要的力量，就像他的太太不只是撐起半邊天，而是撐起他「全部的天」，這番真誠的告白瞬間拉近與台下「好姐妹」的距離。

李四川強調，市政的推動需要所有里長、議員與基層民眾共同努力，這是一場團結的戰爭，希望大家能給予他及所有在地國民黨籍候選人最強的支持。他會帶著 42 年的公務專業與行動力奉獻新北，與所有市民一起讓新北市變得更好，讓這股溫暖的力量轉化為實際的市政建設。