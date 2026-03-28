蔡正元入監　國民黨團批「政治追殺」：在野更要團結面對

▲蔡正元發監上囚車 。（圖／記者徐文彬攝）



記者崔至雲／台北報導

前立委蔡正元因涉及「三中案」外案，被控在參與處理中影股權交易期間，利用阿波羅公司轉帳平台侵吞資產達2.8億元，全案經法院依業務侵占罪判處有期徒刑3年6月定讞。對此，國民黨團表示，在野黨人士接二連三的遭到政治司法的迫害，每日不斷地上演追殺劇，我們更要凝聚最強大的力，團結一心勇敢的面對一切挑戰。

針對蔡正元27日入監服刑，國民黨團表達深切的關心。因立法院適逢全體甲級動員，黨團委員須堅守國會陣線，以致無法親自前往送行，但早在26日，黨團總召傅崐萁已先行邀集前委員邱毅、資深媒體人王尚智等多位好友，共同為蔡正元溫暖餞行。並且準備好相關事宜，國民黨團在此誠摯期盼，蔡正元於服刑期間一切平安順遂。

國民黨團表示，面對當前嚴峻肅殺的政治局勢，在野黨人士接二連三的遭到政治司法的迫害，每日不斷地上演追殺劇，國民黨團更要凝聚最強大的力，團結一心勇敢的面對一切挑戰。

另，針對29日民眾黨將於凱道發動聲援民眾黨前主席柯文哲的集會活動，國民黨團在此正式宣佈，「我們將全力支持，絕不缺席」。

「公平正義不容任何妥協與操弄」。國民黨團強調，目前，黨團內部已有超過20位委員決定共同出席明日的凱道活動，國民黨團將以最實際的行動展現在野陣營的團結氣勢，全力捍衛柯文哲，並與所有期盼司法公正的民眾站在一起。

