伊朗住宅區驚見「美製地雷」！距飛彈基地僅數公里　疑鎖定失準

▲疑似為美軍在伊朗南部投下的反戰車地雷BLU-91/B。（圖／翻攝自YouTube）

記者羅翊宬／綜合報導

美國製反戰車地雷疑似現身伊朗住宅區！美媒查證指出，位於伊朗南部設拉子（Shiraz，伊朗第五大城）附近一座村莊，被發現散落多枚由集束炸彈投放的地雷，距離飛彈基地僅數英里，引發外界關注這些武器的來源與投放目的。由於此類武器在國際具高度爭議，且投放方式具隨機性，也讓平民安全面臨嚴重風險。

根據美媒《紐約時報》，這批地雷出現在設拉子附近的卡法里村（Kafari），最早由事實查核機構貝靈貓（Bellingcat）揭露。透過影像與定位技術確認，至少兩處地點出現地雷，彼此相距約400公尺，距離設拉子南部飛彈基地亦僅數英里。不過，目前仍無法確定這些地雷的投放時間、方式以及投射人員的身分。

從畫面判斷，這些武器疑似為美國BLU-91反戰車地雷，通常與BLU-92反人員地雷搭配使用，並透過重達500磅的集束炸彈在空中解體後散布。美軍將這類武器稱為「Gator」，其特性是在短時間內形成大範圍雷區，但也因此具備高度不確定性與誤傷風險。

專家指出，這類地雷只能由戰機空投，而集束武器因擴散範圍廣，已被超過100個國家禁止。不過，美國、伊朗與以色列並未簽署相關公約。美軍中央司令部（U.S. Central Command）對於是否在對伊朗行動中使用該武器，更是拒絕回應。

值得注意的是，這批地雷的實際攻擊目標仍不明。報導分析，可能原本瞄準伊朗南方的彈道飛彈設施，但因投放誤差而落入村莊；也不排除村內某處即為目標。過去在波斯灣戰爭期間，美軍就曾大量使用Gator炸彈，但也出現偏離目標的情況。

▲伊朗媒體《塔斯尼姆通訊社》所公開疑似是反戰車地雷的物體。（圖／翻攝自X）

BLU-91地雷具備磁性感測器，一旦偵測到車輛經過就會引爆，並由下方攻擊裝甲最薄弱的車體底部。雖然設計上會在一定時間後自毀，但實務上常留下未爆彈，成為長期威脅。

伊朗媒體《邁赫爾通訊社》（Mehr News Agency）、塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）公布的畫面中，就顯示至少3枚地雷散落街頭，甚至有民宅後院出現未爆彈，當局已進行控制引爆處理。

此外，加拿大獨立記者拉斯卡里斯（Dimitri Lascaris）也公開現場影片，顯示地雷直接落在住宅區內，突顯平民暴露於危險環境之中。

國際上對集束武器的爭議近年再度升溫。自從俄羅斯2022年入侵烏克蘭以來，各國對此類武器的限制逐漸鬆動。美國曾向烏克蘭提供集束炸彈，而俄軍亦廣泛使用。甚至在2025年，立陶宛宣布退出相關公約，引發國際紅十字會批評，直指此舉將「削弱對平民的保護」。

另一方面，美軍中央司令部司令庫柏（Brad Cooper）日前才公開譴責伊朗對特拉維夫使用集束炸彈，稱其為「本質上不具區分性的武器」。