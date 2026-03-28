金門縣李氏宗親會交接　3縣長熱門人選同框

▲金門縣李氏宗親會交接典禮上，李文良、楊鎮浯與陳玉珍三位縣長熱門人選同框。(圖／記者鄭逢時攝)

記者鄭逢時／金門報導

金門縣李氏宗親會第七、八屆理事長交接典禮今（28）日舉行，由新任理事長李養生正式接棒，現場冠蓋雲集，不僅宗親齊聚，更有多位地方政要到場祝賀，其中包括被視為下屆縣長熱門人選的副縣長李文良、前縣長楊鎮浯與立委陳玉珍三人同場，格外引發關注。

代表縣府出席的李文良表示，李氏宗親在各行各業皆有傑出表現，是金門重要的社會支柱之一。他感謝歷屆理事長與幹部的付出，讓宗親會在金門及兩岸皆具影響力，並期許未來持續深化交流、拓展發展動能，帶動地方整體進步。

陳玉珍以「自家人」身分致意，指出自己與李氏宗親淵源深厚，長期受到宗親支持。她肯定卸任理事長的貢獻，也讚許新任理事長長年投入公共事務、具備前瞻視野，並轉達多方祝福，期許在新團隊帶領下，宗親會持續壯大，發揮更大影響力。

楊鎮浯則表示，宗親會的凝聚力是金門重要的社會基礎，過去幾年在歷任理事長與幹部努力下，組織發展穩健、成果有目共睹。他強調，社團運作仰賴熱情與付出，一棒接一棒才能延續良好會風，也期盼未來宗親間情感更加緊密，持續為地方注入正向力量。

此次交接典禮除展現宗親組織的傳承與團結，也因三位被視為縣長潛在人選同場致詞，飄出一些政治意味。在熱絡氛圍中，與會者共同見證新舊任交接，並祝福會務蒸蒸日上，持續凝聚宗親情誼，為金門發展注入更多能量。