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社會 社會焦點 保障人權

五楊高架遊覽車突起火！恐怖火煙狂竄乘客急逃生　2人送醫

記者沈繼昌／桃園報導

國道一號五楊高架道南向桃園路段今（28）日中午發生大客車起火事故，國道一隊接獲通報後會同新北、桃園消防人員到場搶救，由於大客車火勢猛烈，警方抵達現場後封閉2車道及路肩處理，大客車引擎因不明原因冒煙，林姓駕駛察覺後停靠路肩查看，並立即疏散車上24位乘客，大客車隨即起火燃燒，火勢約30分鐘內控制，殘火於下午2時許處理完畢，其中2乘客身體不適送醫治療，至於起火原因仍待消防鑑識人員調查釐清。

▲一輛大客車今天中午行經國一五楊高架道路桃園路段南向路段時，引擎不明原因突然起火，新北消防局據報趕往灌救。（圖／國道一隊提供）

▲一輛大客車今天中午行經國一五楊高架道路桃園路段南向路段時，引擎不明原因突然起火，新北消防局據報趕往灌救。（圖／國道一隊提供）

▲一輛大客車今天中午行經國一五楊高架道路桃園路段南向路段時起火，警消全力灌救。（圖／國道一隊提供）

▲一輛大客車今天中午行經國一五楊高架道路桃園路段南向路段時起火，警消全力灌救。（圖／國道一隊提供）

國道一隊勤務指揮中心今天12時50分許接獲通報，國道一號五楊高架道南向45公里處桃園路段，一輛大客車起火燃燒事故，立即通報線上巡邏車前往查看，並通知新北、桃園119派消防車，警消人員迅速抵達現場，封閉2車道及路肩處理。

▲一輛大客車今天中午行經國一五楊高架道路桃園路段南向路段時起火，國道一隊封閉2車道及路肩處理。（圖／國道一隊提供）

▲一輛大客車今天中午行經國一五楊高架道路桃園路段南向路段時起火，國道一隊封閉2車道及路肩處理。（圖／國道一隊提供）

國道一隊調查，47歲林姓男子駕駛大客車搭載24名乘客從基隆開往高雄，行經五楊高架道南向45公里桃園路段，發現車輛引擎不明原因冒煙，趕緊停靠路肩，並立即疏散乘客下車，大客車隨即起火燃燒，林姓男子眼睛遭濃煙燻傷，2名乘客因下車時不慎跌倒手部及臉部擦挫傷，經救護人員檢傷皆無大礙，目前現場仍在排除中。

▲一輛大客車今天中午行經國一五楊高架道路桃園路段南向路段時起火，警消撲滅火勢後，大客車已燒成廢鐵。（圖／桃園市消防局提供）

▲一輛大客車今天中午行經國一五楊高架道路桃園路段南向路段時起火，警消撲滅火勢後，大客車已燒成廢鐵。（圖／桃園市消防局提供）

國道警方呼籲，用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，發現車輛有異狀，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員盡速下車面向來車，退到護欄外或安全處所待援，並利用1968APP警政報案功能向國道警方報案求援。

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