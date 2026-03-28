台南市首場大型就博會善化登場　94廠商釋4080職缺初媒率逾5成

▲台南市2026年首場大型就博會今在善化登場，94家廠商釋出4080個工作機會。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為實踐台南市長黃偉哲「希望家園」施政願景，台南市政府2026年首場大型徵才活動「台南好生活 台南呷頭路」Part1就業博覽會，28日在善化區文康育樂中心盛大登場，共邀集服務業、傳產業及科技業等94家廠商，釋出4080個工作機會，其中月薪3萬5千元以上職缺超過5成，吸引大批求職與轉職民眾到場，初步媒合率逾5成，為台南就業市場注入強勁動能。

活動由副市長葉澤山、勞工局長王鑫基、職訓就服中心主任梁偉玲、善化區長譚乃澄，以及多位中央與地方單位代表共同出席，為求職者加油打氣。市府希望透過大型就博會搭建便捷媒合平台，讓有求職或轉職需求的市民，都能在台南找到理想工作，真正實現在地就業、在地生活。

副市長葉澤山表示，首場大型就博會選在善化舉辦別具意義，善化緊鄰南科與樹谷園區，是台南半導體與高科技產業重要聚落，南科更持續創造高額產值，帶動化學、製程設備、矽晶圓等上下游供應鏈蓬勃發展，形成具國際競爭力的完整產業鏈，也為地方創造大量優質工作機會。市府團隊也將持續整合中央與地方資源，在科技、生活、經濟與環境之間取得平衡，創造更多經濟價值與就業機會。

葉澤山也勉勵企業主放開胸襟，積極延攬具服務熱忱與創新思維的人才，才能找到推動企業未來成長的關鍵夥伴；同時鼓勵求職者勇敢跨出舒適圈，不要被既有框架限制，只要願意踏出第一步，就有機會迎來職涯轉機。

本次就博會除提供「求職接駁車」、「美髮水噹噹」、「就業諮詢」、「履歷健診」及「職業適性診斷」等多元貼心服務外，更首度導入最受矚目的「AI模擬面試」體驗，結合生成式AI互動問答與現場顧問客製化建議，協助求職者提升面試技巧與自我表達能力。

目前任職藥廠研究員的謝小姐表示，自己正面臨轉職抉擇，透過AI模擬面試系統循序引導探索個人特質，並根據專業背景推薦可能發展方向，加上現場顧問協助，讓她大幅減輕轉職焦慮，對後續面試更有信心。

勞工局長王鑫基指出，這次徵才整合科技大廠如美光、地方指標商場台南三井MITSUI OUTLET PARK二期，以及碳佐麻里新興園區等企業參與招募，展現台南多元產業發展實力。針對不同族群，勞工局也持續推出職涯講座、職場參訪、履歷健診與青年職涯輔導等服務，從源頭協助青年就業。

他也提到，為協助銀髮族群再就業，114年度徵才活動現場由銀髮就服據點提供諮詢服務近1,300人次；去年更辦理超過200場大型及中小型徵才活動，提供近10萬個工作機會，平均初媒率近6成。未來市府將持續推動各項就業服務計畫，打造台南成為安心就業、友善求職的宜居城市。