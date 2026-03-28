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台南大內民宅煮食忘關火狂冒白煙　住警器及時響救了一家人

▲大內民宅廚房因瓦斯爐未關導致鍋具乾燒冒煙，幸住警器即時示警避免火警。（記者林東良翻攝，下同）

▲大內民宅廚房因瓦斯爐未關導致鍋具乾燒冒煙，幸住警器即時示警避免火警。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市大內區28日上午9時許發生一起民宅煮食不慎冒煙事件，屋主暫時外出時，疑因一樓廚房瓦斯爐火未關，導致鍋具持續乾燒冒出大量白煙，所幸屋內裝設的住宅用火災警報器第一時間偵測煙霧並發出高分貝警示聲，驚動鄰居察覺異狀立即報案，同時通知屋主返家關閉爐火，及時化解一場可能發生的住宅火警。

台南市消防局第四大隊大內消防分隊接獲通報後，立即派員趕赴現場查看，確認屋內雖有大量白煙，但並未出現明火，現場也無人員受傷，財物損失降到最低。消防人員研判，這起案件屬典型「人離未火熄」情形，若非住宅用火災警報器即時作動，加上鄰居迅速反應，白煙持續累積後恐怕引燃周邊可燃物，後果不堪設想。

▲大內民宅廚房因瓦斯爐未關導致鍋具乾燒冒煙，幸住警器即時示警避免火警。（記者林東良翻攝，下同）

第四大隊大隊長蔡國保表示，居家煮食引發的火警在住宅案件中相當常見，尤其民眾常因短暫外出、接電話或忙於其他家務而忽略爐火仍在燃燒，極易造成鍋具乾燒甚至火勢延燒。他特別提醒，民眾只要離開烹調區域，就一定要落實「人離火熄」，先關閉瓦斯爐火源，避免一時疏忽釀成災害。

▲大內民宅廚房因瓦斯爐未關導致鍋具乾燒冒煙，幸住警器即時示警避免火警。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長楊宗林指出，根據近年住宅火災統計，煮食不慎一直是住宅火警主要原因之一，因此「人離火熄」不只是口號，而是每個家庭都必須養成的安全習慣。他也建議民眾，家中若有長輩或經常忙碌忘事者，可優先選用具備熄火安全裝置、溫度感知或時間異常遮斷功能的爐具，進一步降低火災風險。

台南市長黃偉哲則強調，住宅用火災警報器堪稱家庭消防安全的守護神，能在火災初期偵測煙霧並即時發出警報，為住戶爭取寶貴反應時間，無論是及早滅火或迅速避難都相當關鍵。這起大內區案件再次證明，住警器確實能在火災擴大前發揮關鍵作用，呼籲市民務必全面裝設並定期檢查功能，守護居家安全。

▲大內民宅廚房因瓦斯爐未關導致鍋具乾燒冒煙，幸住警器即時示警避免火警。（記者林東良翻攝，下同）

消防局也再次提醒，除了安裝住宅用火災警報器外，日常更應落實用火安全習慣，尤其煮食時切勿分心、外出前務必確認火源關閉，才能真正避免火災發生。

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