南消官田分隊發放水袋神器　力推掃墓「四不一要」

▲官田分隊於角秀山生命紀念館清明法會現場發放「掃墓宣導水袋」，民眾直呼是祭祖神器。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

清明祭祖時節將至，為避免墓區火警頻傳，讓第一線消防人員疲於奔命，台南市消防局官田分隊28日配合官田區公所，於角秀山生命紀念館清明法會現場展開一場兼具誠意與創意的防火宣導活動，除大力推廣掃墓「四不一要」原則，更發放實用「掃墓宣導水袋」，被民眾直呼是清明祭祖必備的「神器」，現場反應熱烈。

官田分隊指出，清明期間墓區雜草乾燥，稍有火星就可能迅速延燒成林野火災，不僅威脅民眾安全，也讓消防同仁在高溫與崎嶇地形中承受極高風險。因此，特別利用法會人潮集中的時機，加強向民眾宣導「四不一要」核心守則，從源頭減少火災發生。

所謂「四不一要」，包括「不亂燒雜草」，除草後應集中堆放於空地，切勿放火焚燒；「不亂丟煙蒂」，休息時務必確認煙蒂完全熄滅；「不燃放鞭炮」，避免火星掉入乾草堆；「不焚燒紙錢」，提倡環保祭祀，交由現場集中處理；以及「要垃圾帶走」，維持墓區整潔，也減少可燃物堆積。

為確保法會與掃墓活動安全順利，角秀山生命紀念館也同步升級管理措施，包括全面落實塔內不燒香，降低室內火災風險；設置紙錢集中回收區，由區公所專車統一載運焚化；祭品則統一設置於戶外臨時供桌區，讓祭祀動線更順暢，也避免人潮擁擠。

現場最受歡迎的，莫過於官田分隊發放的「掃墓宣導水袋」。消防人員表示，水袋不僅可讓民眾隨手撲滅餘火，也能澆濕墓區周邊乾草，降低復燃風險，同時還能作為清潔雙手之用，實用性極高。參與法會民眾拿到後紛紛表示，「有水袋真的很方便，祭祖時感覺更安心、更踏實。」



台南市長黃偉哲表示，落實「四不一要」不僅是守護祖先安息環境，更是對第一線消防弟兄最大的支持。透過公私協力推動清明防火，讓市民在表達追思之情的同時，也能一同守護台南山林綠意與公共安全。

消防局長楊宗林指出，清明期間公墓野火常讓消防人員疲於奔命，且救災過程極具受傷風險，因此推動「四不一要」不只是環保，更直接關係到消防弟兄執勤安全，也呼籲民眾善用各分隊發放的水袋，確實熄滅餘火，「多一分預防，少一分災害」。

第二大隊大隊長王騰毅也強調，清明期間公墓火警屢見不鮮，官田分隊此次結合區公所與角秀山生命紀念館共同宣導，正是希望從源頭減少火源，降低基層同仁救災壓力，讓祭祖活動平安順利完成。