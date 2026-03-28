是神探更是和藹爺爺　鑑識警官感念李昌鈺：掏一疊美鈔幫繳學費

▲台中鑑識警務員黃凱斌（左）感恩李昌鈺教誨。（圖／黃凱斌提供）

記者鄧木卿／台中報導

被譽為「華人神探」的世界知名法醫鑑識專家李昌鈺博士，27日在美國內華達州家中安詳辭世，享壽87歲，台中市警察局刑事鑑識中心曾有5人前往美國接受李老師親身教誨，清水警分局警務員黃凱斌不捨的說，「謝謝您教導我，比科學更強大的，是慈悲的力量」；警務員陳伯耕也感恩說，帶給他公職生涯深遠且關鍵啟迪。

黃凱斌說，聽到消息，心中萬分不捨，腦海中浮現的，不是李昌鈺在講台上談論神探案例的風采，而是當年被老師帶著飛到德州，有機會跟美國各地先進交流。

▲台中鑑識警務員陳伯耕（右後）與李昌鈺合影。（圖／陳伯耕提供）

黃說，最讓他難忘的是，受訓最後幾天身上現金用罄，正為繳學費苦惱時，博士竟直接從口袋裡掏出一疊美鈔，遞到面前說要借他繳學費。雖然當時婉拒了這份好意，但那份重量，一輩子都記在心裡。

在那一刻，他不是威震國際的「神探」，而是一位如爺爺般疼愛孫子的長輩，用最直接、最溫暖的方式，守護著一個小小學弟。

▲台中鑑識中心主任柳國蘭（右）感恩李昌鈺教誨。（圖／柳國蘭提供）

鑑識中心警務員陳伯耕2008年時獲得李昌鈺物證科學教育基金會補助，前往美國佛羅里達州IPTM（Institute of Police Technology and Management）進修，期間承蒙李昌鈺博士指導與提攜，得以接觸並學習當時最先進之鑑識科技，深受其嚴謹治學態度與科學鑑識精神之啟發。

尤為難得者，研習期間某日清晨，他有幸與李博士及北美僑界人士共進早餐，親聆其寶貴經驗與教誨。李博士對鑑識專業之堅持，以及對公共服務使命之高度期許，對他剛進公職時之價值觀建立與職涯發展，帶來深遠且關鍵之啟迪。

刑事鑑識中心主任柳國蘭也回憶老師的諄諄教誨，鑑識工作要不斷學習、要有好奇心、一定要謙虛、要努力傳承給學弟妹。

▲來自全球鑑識學員與李昌鈺合影。（圖／柳國蘭提供）