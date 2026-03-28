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千年紅釉技藝在台重現　6件珍品長榮桂冠展出

▲展出作品融合宋明清經典技法與現代美學，呈現台灣陶藝實力。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲展出作品融合宋明清經典技法與現代美學，呈現台灣陶藝實力。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

歷經921震災後重啟窯火，跨越逾20年的陶瓷研究計畫迎來階段性成果。資深媒體人施順冰與陶藝家王永田自1999年結緣後，共同推動「台灣鈞紅研究計畫」，專研以銅為呈色的紅釉工藝，從宋、明、清歷代經典延伸至當代創作，累積豐厚成果。此次精選6件代表作品，即日起於台中長榮桂冠酒店展出。

「展現台灣在高溫紅釉技藝上的深厚實力與藝術能量」，王永田早在921大地震前，便投入銅紅釉陶瓷燒製研究長達10年，期間耗費近千萬元積蓄，卻在震災中窯爐毀損、研究一度中斷。災後在施順冰支持下重新點燃窯火，逐步累積經驗，如今已成為國內外少數精通鈞紅與銅紅釉燒製的陶藝家之一。

施順冰則自年輕時即對古董與藝術懷抱熱情，長年浸淫市場觀察與研究，基於對紅釉陶瓷的理解與使命感，主導推動此一跨時代的研究計畫。施順冰指出，以銅為呈色劑的紅釉陶瓷，千餘年來深受歷代皇室重視，並投注龐大資源進行燒製與改良，從宋徽宗時期的鈞窯紅釉，到明代永樂、宣德年間的霽紅釉，再至清代康熙的郎窯紅與豇豆紅，以及雍正、乾隆時期的窯變釉，皆為陶瓷史上經典之作，現多典藏於世界各大博物館。

相關研究亦延伸至19世紀歐美陶藝發展，使整體計畫更具國際視野，並詳載於其著作《台灣鈞紅之美—世界各大博物館藏品之比較分析》。

研究團隊表示，目前成果除成功再現具有台灣特色的霽紅與豇豆紅釉外，亦發展出融合古典與現代美感的多樣釉紋，包括斑釉紋、兔毫紋、蚯蚓走泥紋與窯變釉紋，甚至延伸至結晶花卉、意境與抽象釉紋等當代語彙。每件作品皆因窯燒過程變化萬千而獨一無二，難以複製。

此次展出作品包括翡翠綠釉春長運榮梅瓶、豇豆紅底紫紅釉流紋蒜頭瓶、霽紅釉長頸天球瓶、寶石紅底翡翠綠釉花直口瓶、豇豆紅底深紫釉流紋高足瓶與寶石紅底花釉紋長頸天球瓶，色澤層次豐富、釉面流動生動，呈現傳統技法與當代美學交織的成果。

 


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