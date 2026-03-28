南市消友會第二辦事處會員大會登場　表揚玉井火警救災消防英雄

▲台南市消防之友會第二辦事處舉辦會員大會暨餐敘，現場嘉賓雲集，共同力挺消防。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防之友會第二辦事處昨（27）日盛大舉辦「115年度第一次會員大會暨餐敘」，現場嘉賓雲集，由處長胡正德主持，消防局長楊宗林、第二大隊大隊長王騰毅共同出席，大會除感謝消友會成員長期支持消防工作，更特別表揚日前在玉井區住宅火警中英勇救人的消防同仁，場面隆重熱烈，充分展現民間力挺消防的溫暖力量。

大會首先由處長胡正德致詞揭開序幕，並由消防局副局長李政昌及第二大隊大隊長王騰毅親自頒發新年度各副處長、顧問聘書，感謝地方賢達長期投入消防公益。胡正德感性表示，消防勤務充滿高度風險與挑戰，消防之友會存在的最大意義，就是成為第一線消防弟兄最堅強的後盾，感謝所有熱心人士願意整合地方資源，讓基層人員執勤時更有保障與信心。

會中特別安排頒發「救災獎勵金」，表揚第二大隊及轄區分隊於今年2月底玉井區民宅火警中的英勇表現。當時現場火勢猛烈，一樓火舌竄出，二樓更傳出有2名民眾受困，情況十分危急。所幸消防人員到場後迅速佈署水線、果斷突入火場，在最短時間內成功將受困民眾全數救出，順利化解一場可能造成重大傷亡的危機，現場與會者對消防弟兄奮不顧身的救援精神報以熱烈掌聲。

此外，大會也同步頒發「115年度績優警消」獎項，表揚去年一整年在各分隊表現優異、辛勞付出的基層同仁。獲獎人員不僅在火災預防、災害搶救及緊急救護等勤務上成績亮眼，更長期默默守護市民生命財產安全，可說是城市安全背後最無聲卻最關鍵的英雄。

台南市長黃偉哲表示，感謝胡正德帶領第二辦事處長期投入，民間力量是守護城市安全不可或缺的一環，尤其看見消防人員在玉井火警中展現出的專業與效率，令人深感欣慰，市府也將持續優化消防裝備與勤務環境，成為第一線最有力的支柱。

消防局長楊宗林指出，消防之友會長期對基層同仁的支持，是莫大鼓舞，這份救災獎勵金不僅是實質補助，更象徵社會各界對消防專業的高度肯定，感謝所有顧問與會員一路相挺。

第二大隊大隊長王騰毅也表示，基層消防人員不畏艱難完成每一次救災任務，今天這份表揚對提升團隊士氣具有重大意義，未來將持續精進救災戰術與應變效率，不負市民期待。

胡正德最後強調，會員大會暨餐敘除了聯繫情誼，更重要的是向所有投入消防公益的副處長及顧問表達感謝，未來第二辦事處也將持續整合更多民間資源，讓消防同仁在守護家園的道路上，永遠不會孤單。