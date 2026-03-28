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快訊／復合不成刺頸奪命！台中男雙刀砍死前女友　檢察官聲押禁見

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲陳男被捕後依殺人罪嫌移送複訊，稍早檢方已向法院聲請羈押。（圖／記者白珈陽攝）

記者許權毅、葉品辰／台中報導

台中市西區昨(27)日傍晚發生駭人情殺案，30歲陳姓男子疑因復合不成，持雙刀當街追砍26歲巴姓前女友，最終將刀刺入對方頸部，造成巴女送醫不治。警方逮捕陳男後，今(28)日上午完成警詢，移送台中地檢署偵辦，檢方複訊後認為他涉案重大，向法院聲請羈押禁見。

據了解，陳男從台南北上，前往巴女位於台中市西區忠明路與華美西街口的租屋處，原欲求復合卻遭拒，情緒失控下持刀行兇。目擊者指出，陳男疑似先亮刀恐嚇，隨後突然揮刀攻擊，巴女驚慌逃跑仍遭一路追逐，最後在街頭被撲倒，頭部、頸部遭多刀砍刺，當場血流如注，送醫後仍宣告不治。

▲▼台中砍人案，陳嫌砍人後逃亡，被警方壓制逮捕。（圖／民眾提供）

▲陳男犯案後駕車逃逸，最終無處可逃、自行下車被捕。（圖／民眾提供）

案發正值下班時段，不少民眾目睹整個過程，現場一度陷入恐慌。陳男行兇後駕車逃逸，警方展開追捕，最終在距離案發地約600公尺的死巷將其攔下，過程中還撞倒路旁機車。陳男見無路可逃，自行下車趴地就範，因徒手握刀造成手部受傷，地面留有血跡，隨即被戒護送醫。警方指出，陳男無前科，犯案動機疑與感情糾紛有關，相關交往細節仍待釐清。

全案依殺人罪嫌移送後，經檢察官偵訊，綜合證人證述、監視器畫面、2名被害人診斷證明及扣案水果刀等證據，認定陳嫌涉犯刑法第271條殺人罪及第277條傷害罪，罪嫌重大，其中殺人罪屬最輕本刑10年以上有期徒刑、無期徒刑或死刑之重罪。

檢察官指出，因有逃亡、湮滅證據及勾串證人之虞，為確保偵查程序順利進行，認有羈押之必要，已向台中地方法院聲請羈押禁見。

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