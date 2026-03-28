26歲愛女遭恐怖情人亂刀砍死！檢相驗查致命傷　悲痛父鞠躬致意

記者許權毅、黃資真／台中報導

台中市西區27日傍晚發生一起駭人的情殺案！陳姓男子(30歲)疑似向巴姓前女友(26歲)求和遭拒，失控持雙刀怒砍巴女，兩人一路追跑到大馬路上，最終巴女遭水果刀插入頸部慘死。今(28日)下午檢方在醫院往生室進行相驗，釐清詳細死因。

▲陳姓男子求和遭拒怒殺巴姓前女友，今天相驗前巴父（黃衣）鞠躬致意。（圖／記者許權毅攝，下同）



中午12點左右，檢方會同法醫抵達醫院往生室進行相驗，釐清巴女身上的傷口與致命傷位置，之後巴女的家屬也抵達，而進去前巴父向媒體鞠躬致意，並未說話，歷經約2個小時的訊問與相驗後結束，巴父未與親友團一起，而是走別的通道離開。

▲檢察官賴謝銓。

本案發生在27日傍晚5時48分，陳男駕車從台南北上，到忠明路與華美西街的巴女租屋處找人，希望復合遭到拒絕，陳男竟情緒失控，持10公分短刀猛砍巴女，中刀的巴女忍痛跑到大馬路上求救，仍被窮追不捨的陳男撲倒在人行道上，持另把15公分的水果刀狂刺頭部、頸部，最終把刀插入巴女頸部才罷手。

▲相驗結束，巴女親友團離開。



警消獲報到場緊急將沒了呼吸心跳的巴女送醫搶救，仍於晚間6點48分宣告傷重不治。另砍殺過程中，正好路過的29歲王姓男子、37歲曾姓女子見狀，立即上前制止，結果制止不成，王男還反遭劃傷臉部，所幸送醫救治後並無生命危險。

陳男犯案後駕車逃逸，在警方追捕下，陳男開進距離案發地點僅600公尺遠的死巷，還撞倒一旁機車，陳男見無處可逃，才自行下車趴地就範。今天上午11時許警詢結束後，移送台中地檢署複訊。