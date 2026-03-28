超商多花1元「發票爽中4000元」！網驚呆1商品：命中注定

▲原PO買了1元筷子爽中4000元。（圖／翻攝臉書爆怨公社）



網搜小組／劉維榛報導

真的命中注定要中獎！一名網友表示，1月去超商買便當，結帳後才知道餐具得另外加購，於是多花1元買筷子，沒想到這張看似不起眼的發票，竟幸運對中3、4月期統一發票4000元，讓他又驚又喜。消息曝光後，掀起網友熱議，直呼「1元投報率太狂了」，還有人笑稱「直接實現筷子自由」。

一名網友在臉書《爆怨公社》表示，他1月去超商買便當吃，結完帳才發現餐具要另外加購，於是他又花了1元，沒想到竟被財神爺眷顧。

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照片可見，原PO附上一張1元超商發票，以及最新3至4月發票中獎號碼來對照，他幸運中了五碼「62410」，獎金為4000元，扣掉印花稅可拿3984元。

花1元爽中4000元！網羨煞：命中註定要中獎

底下網友熱議，「1元的投報率是4千倍～請低調知足」、「恭喜，中4000元扣稅後，可以買3000多雙的筷子」、「這根本是炫耀」、「他命中注定讓你中獎啦」、「實現筷子自由了」、「去年差一碼中20萬」、「原來在我前面買東西的就是你，62411飄過」、「我購物袋1元中過六碼1萬，我很少在買袋子，店員看我拿那麼多建議我買個袋子，感謝店員」。

不過也有網友質疑，「這張可以領嗎？現在最低金額好像要10塊錢」、「沒聽過便利商店筷子要收1元，有沒有可能是購物袋」、「1元可能不給領，會懷疑你洗發票」；對此，有網友幫解釋，「北部的遊樂區不是要收費嗎？朋友說在木柵動物園也是收費」、「可以領，很多人以為是洗發票不給領，其實是錯的」。

事實上，台北市公告自今年7月22日起，位於北市的政府機關、公私立學校及市府所屬委外經營場館，販售餐飲時一次性餐盒、碗、筷子及湯匙一律收費，每項不得低於1元，列管場所約280處。新制上路後，預估每年可減少約2,700萬個一次性餐具，有效減輕垃圾處理對環境的負擔。

超商方面，業者回應，配合台北市政府政策，位於台北市政府機關、公私立學校及所屬各機關內的門市，販售餐飲時不再免費提供一次性餐盒、碗、筷子及湯匙，其他門市則不受影響。

非刻意洗發票仍可領！財政部曝5種情形要留意



另外，關於1元發票能否領獎，財政部賦稅署指出，若以不合常規的交易或付款方式，無正當理由大量取得當期小額統一發票，且中獎張數達一定數量，將不予給獎；但若非刻意「洗發票」，仍可正常領取。各地國稅局也提醒，有5種常見情形須特別留意：0元發票、作廢發票、公營單位或營業人開立的發票、洗發票行為，以及過期發票，一旦踩雷，恐怕只是空歡喜一場。

▼115年1-2月期統一發票完整中獎號碼。（圖／社群中心製）

