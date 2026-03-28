掃雷實力全球第9名！南韓是否派船艦至荷姆茲海峽　專家揭露難題

▲南韓海軍江景級掃雷艦。（圖／翻攝自위키나무）

記者羅翊宬／編譯

隨著伊朗實質封鎖荷姆茲海峽，全球約20%的石油與天然氣運輸面臨中斷，南韓的掃雷能力因此受到關注。南韓目前擁有12艘掃雷艦、掃雷技術全球排名第9，但多數設計以近海、對北韓（朝鮮）作戰為主，缺乏遠洋實戰經驗，是否派遣前往荷姆茲海峽成為外界關注焦點。

南韓國防部表示，將密切觀察國際動態，審慎評估參與多國聯合掃雷行動的可行性。

根據韓媒《中央日報》，南韓海軍擁有的掃雷艦包括6艘江景級（450噸）與6艘襄陽級（730噸）等一共12艘的掃雷艦，全部隸屬第52掃雷戰隊，主力任務是清除敵方港口或航道的水雷，保障本國及盟軍船艦通行。掃雷艦裝有函式推進器，可原地旋轉，利用聲音、磁場與水波變化偵測水雷，或投放水下機器人進行爆破處理。

掃雷行動通常以海域劃格，每艘艦負責一格，若艦數充足，能進行交叉驗證，提高作業效率。據悉，韓國航空宇宙產業（KAI）正在研發的掃雷直升機未來一旦服役，也將進一步增強掃雷能力。

在國際層面，南韓26日透過視訊參加以英國、法國為主導的多國聯合會議，討論荷姆茲海峽的航道安全與水雷清除問題。會議中各國交換意見，討論在「條件成熟時」（as soon as the conditions are right）派遣驅逐艦與無人水面艇參與水雷清除及商船保護，但尚未做出具體軍事部署決策。

南韓聯合參謀本部關係人士強調，將持續與國際社會保持溝通、觀察相關動向，並在與相關部會密切協商下，審慎研擬政府層級的應對方案。

然而，南韓掃雷艦若投入荷姆茲海峽，仍面臨多項現實限制。掃雷艦大多採用強化塑膠（FRP）建造，耐浪性不足，最大航速約15節（約28公里/小時），遠洋移動困難。設計時以近海作戰為主，缺乏遠洋補給與海外作戰經驗，若前往中東需依靠港口補給或軍需支援船，民間運輸協助亦不可或缺。

▲荷莫茲海峽最窄航道僅34公里。（圖／VCG）

此外，荷姆茲海峽最窄航道僅34公里，實際安全通行寬度僅約3公里，海底礁石多、深度淺，掃雷作業效率可能降低。即使過去南韓掃雷艦曾參加2004年新加坡與印尼聯合水雷演習，完成浮雷與無人水雷處理，但實戰遠洋部署仍缺乏實戰經驗。

專家指出，派遣掃雷艦至荷姆茲海峽需充分考量「掃雷艦可用性、大陸安全缺口與多國合作等複雜因素」。

前海軍第52掃雷戰隊長、現船舶海洋工業研究所顧問李澤宣（音譯）表示，「海外部署前，必須掌握最新海域情報、確保人員編制完整、理解伊朗水雷布設與海域環境、維持磁場數值及後勤支援，才能保障船員生存及作戰效率。」他強調，這些都是決定是否派遣掃雷艦的關鍵條件。