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日女大生命喪法國！屍體下落不明　前男友「改判終身監禁」

記者張方瑀／綜合報導

發生在2016年、備受國際關注的日本女留學生黑崎愛海失蹤案，法國里昂法院於26日做出最新判決。涉案的智利籍男子塞佩達（Nicolas Zepeda）儘管始終堅稱清白，仍被法官判定謀殺罪名成立，判處無期徒刑，刑期甚至比檢方要求的30年還要更重。

恐怖前男友嫉妒殺人　法官判處「無期徒刑」

綜合外電報導，現年35歲的塞佩達是被害人黑崎愛海的前男友。黑崎愛海原為日本筑波大學的學生，2016年在法國留學期間失蹤，當時年僅21歲。審判長夏波（Eric Chalbos）在宣判時，給出了比檢察官求處的30年有期徒刑更為嚴厲的裁決，判定塞佩達必須在監獄中度過餘生。

判決指出，塞佩達在黑崎愛海開啟一段新戀情後，因為心生嫉妒而策劃謀殺。2016年，他在法國東部貝桑松（Besancon）的一間學生宿舍內動手殺害黑崎，隨後將遺體棄置於偏僻地點。

「無屍謀殺案」纏訟多年　檢方靠間接證據定罪

這起案件最棘手之處在於，儘管法國警方曾進行大規模搜索，但至今仍未尋獲黑崎愛海的遺體。在缺乏直接物理證據的情況下，公訴檢察官透過蒐集塞佩達在黑崎失蹤前後的可疑言行，以及各項間接證據，成功建構出其謀殺罪證。

塞佩達在案發後逃回智利，直到2020年才被引渡回法國受審，並因涉嫌謀殺遭到起訴。法官與陪審團最終採納檢方主張，認為塞佩達罪行重大，應處以極刑。

審判峰迴路轉　曾遭最高法院撤銷重審

回顧全案司法進度，塞佩達曾先後在2022年的一審與2023年的二審中，被判處28年有期徒刑。然而，案件在2025年出現轉折，法國最高法院採納了辯方關於「審判程序存在錯誤」的主張，裁定撤銷二審判決並下令發回重審。

如今重審結果出爐，刑期不減反增。塞佩達在判決當天的最後結辯中，依然堅稱，「我沒有殺害黑崎。」再次強調自己是清白的。目前預計辯方律師將針對這項判決再次提出上訴。

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