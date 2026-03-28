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清明祭祖防火優先　南消一大出動無人機高空巡查墓區

▲清明節將近，南消第一大隊出動無人機高空巡查墓區，掌握現場動態強化防火安全。（記者林東良翻攝，下同）

▲清明節將近，南消第一大隊出動無人機高空巡查墓區，掌握現場動態強化防火安全。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

清明節將近，各地掃墓祭祖活動陸續展開，墓區人潮也明顯增加。為防範民眾掃墓時因焚香、燒紙錢或其他用火行為不慎引發火災，台南市消防局第一大隊超前部署，除由柳營區公所與柳營消防分隊在重點墓區設置水桶、水袋及防火宣導標語，並加強地面巡邏外，這次更出動無人機執行高空巡查，透過即時影像掌握墓區動態，全面提升防火監控與應變效率。▲清明節將近，南消第一大隊出動無人機高空巡查墓區，掌握現場動態強化防火安全。（記者林東良翻攝，下同）

消防單位指出，近日天氣持續炎熱乾燥，加上久未降雨，墓區周邊多為乾枯雜草，一旦有火源掉落或延燒，極可能迅速擴大火勢，不僅威脅周邊環境，也可能危及前往祭祖民眾的人身安全。因此，消防人員在清明前夕即針對轄內重點墓區加強防火整備，希望將災害風險降到最低。

▲清明節將近，南消第一大隊出動無人機高空巡查墓區，掌握現場動態強化防火安全。（記者林東良翻攝，下同）

此次高空巡查採用無人機科技輔助，能快速掌握墓區廣大範圍內的人流及現場狀況，若有異常火煙或突發情形，可即時回傳畫面，讓地面警戒及處置作業更迅速有效，爭取黃金應變時間。消防單位表示，科技巡查不僅可擴大監控視角，也有助於提升整體防災效率，對清明期間墓區安全維護有相當大幫助。

第一大隊大隊長邱國禎呼籲，民眾掃墓祭祖時務必提高防火警覺，落實「除草不用火、紙錢不燃燒、爆竹不燃放、菸蒂不亂丟、垃圾要帶走」五大原則，從源頭減少火災發生機會。他也提醒，若民眾發現火警，應立即通報消防單位，並儘速遠離火源、移動至安全區域，以自身安全為優先。

▲清明節將近，南消第一大隊出動無人機高空巡查墓區，掌握現場動態強化防火安全。（記者林東良翻攝，下同）

消防單位也建議，民眾可改以鮮花祭拜、雙手合十等環保方式表達追思之意，不僅同樣能傳達慎終追遠的心意，也能有效減少空氣污染與火災風險，兼顧環境保護與公共安全。

▲清明節將近，南消第一大隊出動無人機高空巡查墓區，掌握現場動態強化防火安全。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長楊宗林表示，清明期間防火工作不能只靠消防人員單方面努力，仍需仰賴全民共同配合。透過無人機科技巡查與持續防火宣導雙管齊下，再結合地方公所、消防單位與民眾自律，希望全面提升防災意識，共同營造安全、整潔、安心的掃墓環境，讓清明祭祖活動能在平安有序的氛圍中順利完成。

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