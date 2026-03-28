快訊／民進黨徵召美女發言人參選宜蘭市　韓瑩：我準備好了！

▲民進黨中央黨部發言人韓瑩。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨布局2026地方大選，民進黨宜蘭縣黨部昨通過徵召，現任發言人韓瑩返鄉參選宜蘭市長，將正面對決國民黨現任市長陳美玲。韓瑩今（28日）表示，未來將以「經濟專業」與「外交、中央歷練」，為宜蘭市民提供國際化與專業化的新選項，也會深入基層聆聽各種需求，「我準備好了！這不是我一個人的戰鬥，而是所有渴望改變、期待青年回鄉的宜蘭人，共同的願望」。

韓瑩表示，昨晚民進黨宜蘭縣黨部正式通過決議，徵召我代表參選宜蘭市長。知道這個決定責任重大，也承載許多人對宜蘭的期盼。

韓瑩坦言，很多人說，這是一場「不可能的任務」。坦白說，面對挑戰她也曾猶豫，但在與林國漳律師懇談的過程中，看見林律師對「光復宜蘭」那份厚實的負擔，看見他深愛土地、不忍家鄉停滯的熱忱，「那份無私的深情觸動了我，讓我決定接下重任」。

韓瑩表示，提名隔天選擇回到母校，也是啟蒙之地，慈心華德福教育帶給她的就是不受框架限制，有「勇氣」面對任何挑戰的精神，純淑園長對她的照顧與教導，也讓她學會如何用溫暖而堅定的眼神看世界，「我準備好了！這不是我一個人的戰鬥，而是所有渴望改變、期待青年回鄉的宜蘭人，共同的願望」。

韓瑩強調，未來將以「經濟專業」與「外交、中央歷練」，為宜蘭市民提供國際化與專業化的新選項，也會深入基層聆聽各種需求，「請給年輕人一個機會，讓我們接續對土地的愛。瑩回宜蘭，我們一起瑩接未來」。