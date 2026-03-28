自殺式騎法畫面曝！阿北外側左轉鬼切撞公車　頭部開刀躺ICU

記者許宥孺／高雄報導

高雄市三民區今（28）日發生一起車禍，一部公車下民族陸橋時，外側車道突有一名男騎士鬼切左轉，公車司機閃避不及，男騎士撞上公車後倒地，經送醫搶救並完成頭部開刀手術，目前仍在加護病房觀察中。

▲高雄阿伯在外側車道左轉，鬼切撞上剛下陸橋的直行公車。（圖／記者許宥孺翻攝）



事發在28日上午8點05分，警消接獲報案，指出在三民區建國二路與民族一路口發生交通事故。救護人員趕抵現場時，發現一名騎士倒臥在地、意識不清，緊急將他送醫搶救。

警方調查，當時43歲莊姓男子駕駛公車，沿民族一路由北往南直行，72歲張姓男子則騎乘機車於同向外側車道，雙方行經至路口時，張男突然要左轉建國二路，莊姓駕駛發現後立即閃避，但仍遭撞上。莊男駕駛酒測值為0，無酒駕情事。

▲▼阿伯撞上公車後倒地意識不清。（圖／記者許宥孺翻攝）



張姓騎士連人帶車倒地後，疑因頭部受到撞擊而意識不清，經送往高醫搶救，上午進行緊急手術，目前頭部開刀後生命跡象穩定，移入加護病房觀察中。

警方指出，初步研判肇事原因為張姓騎士轉彎不依標誌、標線、號誌指示，雙方因而發生碰撞，詳細事故責任仍待交通警察大隊進一步鑑定分析。

疑因轉彎不依標誌、標線、號誌指示，雙方因而發生碰撞，造成張男意識不清，送往高醫急救中。莊男駕駛酒測值為0，無酒駕情事。