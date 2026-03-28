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成田機場「中國航班跌39%」仍成長！　台灣、南韓逆勢超車

▲▼東京成田機場在黃金周首日的人潮。（圖／路透）

▲成田機場中國航班減少。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

成田機場公布夏季班表，其中國內線與國際線的總起飛降落次數預計達到每周4837次，創下歷史第3高紀錄。值得注意的是，受日中關係影響，中國航線出現大幅縮減，取而代之的是台灣與南韓航線的強勁成長。

國際線旅客、貨運齊發 航空進駐數刷新紀錄

負責營運成田機場的「成田國際空港公司」（NAA）正式發表3月29日至10月24日的夏季班表。今年夏季班表涵蓋國內與國際航線，總起飛降落次數僅次於2019年的夏季與冬季。

其中，包含旅客與貨運在內的國際航線每周預計達3963班，刷新歷史最高紀錄。此外，目前定期進駐成田機場的航空公司總數已達99家，維持自開航以來的最高峰。

中國航線砍近4成 台灣、南韓逆勢超車

在航線方面，由於日中兩國關係惡化，中國航線的旅客航班較去年同期減少39%，每周僅剩368班；若與去年冬季相比，也大減了176班。

相對地，台灣與南韓線表現搶眼。南韓航線較去年同期激增33%，每周高達714班；包含台灣航線在內的多個亞洲航點也同步增溫，穩坐成田機場班次最多的地區。

國際航班回溫不均　中國線大減、貨運逆勢創高

成田機場在4月5日至18日間14天，總起降架次達每周4837班。雖未超越2019年夏季航班時刻創下的4943班歷史高點，但差距僅106班。

在航班結構方面，國際線客運航班每周3320班，較2025年同期減少82班。其中，含中東在內的亞洲航線減少84班至862班，仍為最大宗市場；其次為南韓航線，大幅增加176班至714班，太平洋航線則小幅減少2班至416班。

中國航線僅368班，不僅較2025年同期大減236班，也比2025年冬季航班少176班。另一方面，貨運航班則逆勢成長，每周達643班，增加83班，增幅15%，預計將創下歷史新高。

全球119都市直達 航點略微縮減

在航線部分，今年夏季預計連接全球119座城市，較去年同期減少5座城市。其中，海外航點包含101座城市、103條航線；日本國內線則包含18座城市、19條航線。

此外，2025年冬季期間有兩家新興航空公司插旗成田，分別為「泰國越捷航空」（Thai Vietjet Air）以及南韓新興的「帕拉塔航空」（Parata Air）。

 
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