嫌車票太貴！老翁遭家人「塞麻布袋」快遞...險窒息喪命

▲老翁被塞到麻布袋，被家人扛到門市打算當貨品快遞寄出。（翻攝影片）

圖文／鏡週刊

印度過年返鄉潮真狂！由於烏加迪節車票貴得離譜又搶不到，班加羅爾竟然有人突發奇想，把家中長輩塞進白色大麻布袋，打算直接寄快遞回家。2名壯漢大費周章地把這袋「人肉快遞」扛到門市，沒想到包裹不停詭異抖動，嚇得店員趕緊攔截。

老翁塞麻袋險斷氣

當下店員察覺有異要求拆開檢查，沒想到家屬死活不肯，還理直氣壯催促趕快寄貨，當快遞店員看到這袋會「自動晃動」的麻布袋時，瞬間覺得事情不單純。即使家屬瘋狂跳針拒絕驗貨，店員還是強行介入，最後真相大白後才救出差點斷氣的老翁。受困老翁因為長時間擠在密閉空間，差點缺氧窒息，臉色極其痛苦。誇張的是，即便老翁已經呼吸困難，這家人不顧老翁死活，竟然還覺得送都送到了，要求店員「敬業一點」把人寄出去，逼得對方只能報警求救。

▲老翁被塞在麻布袋中呼吸困難，差點窒息喪命。（翻攝影片）

警方詢問真相大白

這家人眼看事態嚴重，在警車抵達前先行快閃，但仍躲不過警方的追蹤，在警方追問下才吐實這一切只是為了拍攝諷刺短片，想藉由極端手段，凸顯節慶票價飆漲與供應不足的社會現象，用誇張的「人肉快遞」手法，酸諷買火車票比寄包裹還難。

沒爆公憤反引共鳴

沒想到這番鬧劇最後沒引發社會共鳴，反而先換來了警局一日遊與大眾的白眼。這場荒謬的鬧劇最終在道歉聲明中落幕，這家人拍片坦承行為欠考慮，並保證以後絕對不會再犯。警方最後考量動機並非惡意謀害，決定讓他們無條件獲釋。



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