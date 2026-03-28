　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

嫌車票太貴！老翁遭家人「塞麻布袋」快遞...險窒息喪命

印度一名老翁被塞到麻布袋，被家人扛到門市打算當貨品快遞寄出。（翻攝影片）

▲老翁被塞到麻布袋，被家人扛到門市打算當貨品快遞寄出。（翻攝影片）

圖文／鏡週刊

印度過年返鄉潮真狂！由於烏加迪節車票貴得離譜又搶不到，班加羅爾竟然有人突發奇想，把家中長輩塞進白色大麻布袋，打算直接寄快遞回家。2名壯漢大費周章地把這袋「人肉快遞」扛到門市，沒想到包裹不停詭異抖動，嚇得店員趕緊攔截。

老翁塞麻袋險斷氣

當下店員察覺有異要求拆開檢查，沒想到家屬死活不肯，還理直氣壯催促趕快寄貨，當快遞店員看到這袋會「自動晃動」的麻布袋時，瞬間覺得事情不單純。即使家屬瘋狂跳針拒絕驗貨，店員還是強行介入，最後真相大白後才救出差點斷氣的老翁。受困老翁因為長時間擠在密閉空間，差點缺氧窒息，臉色極其痛苦。誇張的是，即便老翁已經呼吸困難，這家人不顧老翁死活，竟然還覺得送都送到了，要求店員「敬業一點」把人寄出去，逼得對方只能報警求救。

老翁被塞在麻布袋中呼吸困難，差點窒息喪命。（翻攝影片）

▲老翁被塞在麻布袋中呼吸困難，差點窒息喪命。（翻攝影片）

警方詢問真相大白

這家人眼看事態嚴重，在警車抵達前先行快閃，但仍躲不過警方的追蹤，在警方追問下才吐實這一切只是為了拍攝諷刺短片，想藉由極端手段，凸顯節慶票價飆漲與供應不足的社會現象，用誇張的「人肉快遞」手法，酸諷買火車票比寄包裹還難。

沒爆公憤反引共鳴

沒想到這番鬧劇最後沒引發社會共鳴，反而先換來了警局一日遊與大眾的白眼。這場荒謬的鬧劇最終在道歉聲明中落幕，這家人拍片坦承行為欠考慮，並保證以後絕對不會再犯。警方最後考量動機並非惡意謀害，決定讓他們無條件獲釋。


更多鏡週刊報導
有片／好尷尬！選美佳麗走秀「開口整排牙齒噴出」　她竟靠這招神級救援
驚！池袋寶可夢中心「女店員遭攻擊凶嫌自盡」　「2人均身亡」警急封鎖現場
有片／超奇葩衝突曝光！暴怒男助跑「用頭猛撞」休旅車　把自己撞送醫...網看傻眼

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
544 1 9392 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
LINE新功能「一打日期變藍字」！　大票人看了超躁：關不掉
快訊／國1遊覽車突起火！濃煙狂竄畫面曝　回堵3公里
美國對伊朗「狂射850枚戰斧」超過1年產量！　五角大廈憂彈藥
陳喬恩難得「正面解放內衣」　事業線全被拍
中鋼發50元商品卡！　不敗教主一算：下週開盤刺激啦
董座女秘書靈堂嗆 ：跟你爸睡很久了！　元配見訊息心碎

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

嫌車票太貴！老翁遭家人「塞麻布袋」快遞...險窒息喪命

半世紀辦案逾6000件！　李昌鈺「32年前一戰封神」紅遍全美

美國對伊朗「狂射850枚戰斧」超過1年產量！　五角大廈憂彈藥見底

川普、莫迪通話談伊朗戰爭　馬斯克「罕見列席」

FBI局長也淪陷！伊朗駭客攻破300封電郵　曝光雪茄照、扮鬼臉醜照

伊朗無人機、飛彈襲擊！美軍12傷、2命危　2架加油機毀損

打臉川普！美軍僅摧毀「1/3伊朗飛彈」　剩餘恐藏在地下碉堡

川普打不贏、下不了台！CNN揭殘酷現實「剩一條路」：沒有真正贏家

以色列狂炸核設施　伊朗外長：將發動報復

川普喊「下個目標是古巴」！暗示動武可能　又急改口：當我沒說

捷運藍線與國際港灣雙利多 海線價值全面兌現

不只科技城！新竹市拚「國手培育之都」運動版圖一次看

三中案吞2.8億判3年半　蔡正元北檢報到入獄服刑

打破165年傳統！川普簽名將登上美元紙鈔

孫芸芸孫子生父是他？

台中男持雙刀街頭追殺　女子滿臉血搶救不治....刀還插脖上

阿本曝「分手後就還完房貸」　虧炎亞綸「廁所一上半小時」

台中驚傳街頭殺人案！男持刀猛刺女子　滿地血命危送醫

應曉薇交保完成！女兒緊緊牽手喊「我媽沒貪汙」：上訴到底

台中街頭殺人監視器

嫌車票太貴！老翁遭家人「塞麻布袋」快遞...險窒息喪命

半世紀辦案逾6000件！　李昌鈺「32年前一戰封神」紅遍全美

美國對伊朗「狂射850枚戰斧」超過1年產量！　五角大廈憂彈藥見底

川普、莫迪通話談伊朗戰爭　馬斯克「罕見列席」

FBI局長也淪陷！伊朗駭客攻破300封電郵　曝光雪茄照、扮鬼臉醜照

伊朗無人機、飛彈襲擊！美軍12傷、2命危　2架加油機毀損

打臉川普！美軍僅摧毀「1/3伊朗飛彈」　剩餘恐藏在地下碉堡

川普打不贏、下不了台！CNN揭殘酷現實「剩一條路」：沒有真正贏家

以色列狂炸核設施　伊朗外長：將發動報復

川普喊「下個目標是古巴」！暗示動武可能　又急改口：當我沒說

不是備份！換新手機「最怕1關卡」最耗時　一票人火大：請假跑銀行

快訊／弗利沙驚傳右手肘骨裂　戰神今日主場出賽緊急更換恩多入替

《鬼滅之刃無限城》再13天日本下檔！　日媒揭票房現況

焦凡凡產後7天「只靠一招」臉已消風！超猛近況照曝：效果超越消脂針

一哥柯瑞復出再度延期　波辛基斯轟28分率領勇士3連勝

嫌車票太貴！老翁遭家人「塞麻布袋」快遞...險窒息喪命

快訊／13:22台灣東部海域規模3.9地震　最大震度1級

快訊／國1龜山段遊覽車突起火！濃煙狂竄畫面曝　回堵3公里

台東鹿野深夜傳槍響！疑朋友喝酒聚會釀禍　鄰居嫌太吵開槍

半世紀辦案逾6000件！　李昌鈺「32年前一戰封神」紅遍全美

【什麼畫面????】騎士滾上車頂驚險落地「下半身失蹤」整個人傻了

國際熱門新聞

櫻花妹下海賣淫　讚台客大勝日男

日最美星巴克店員離職　吸5207萬瀏覽

極罕見！伊朗攔阻中國貨輪通行

星巴克「最美店員」宣布畢業！　5200萬人朝聖

川普打不贏、下不了台！CNN：沒有真正贏家

以色列襲擊伊朗！　美股殺尾盤收黑近800點

29歲女模遭殺　下葬4個月被「盜墓斬首」

即／伊朗襲沙烏地空軍基地　10美軍受傷

快訊／老虎伍茲酒駕肇事翻車！　拒毒品檢測被逮

87歲李昌鈺辭世　臨終前西來寺法師曾去祈福

李昌鈺辭世　曾調查甘迺迪遇刺、台灣319兩顆子彈

日本「藝妓」街頭暗示性交易　掏出後被罵爆

87歲「華人神探」李昌鈺辭世　人生最後幾天還在寫新書

傳川普告知盟友「地面戰」暫喊卡　內幕曝

更多熱門

相關新聞

舊手機摔壞交店家回收！她少做2件事慘了

舊手機摔壞交店家回收！她少做2件事慘了

智慧型手機推陳出新，舊手機也有回收機制，但還是要小心資料外洩風險。一名女網友近日分享慘痛經驗表示，她因為手機摔壞，螢幕也無法顯示，一時大意就直接拿至通訊行回收，不料，過沒多久，社群帳號就被他人登入，私人照片也遭看光光。該女子表示，現在已即時登出所有裝置並更改密碼，也建議如果要將回收手機，確認資料是否已抹除，或請店家當場先把主機板「鑽孔」或「折斷」。

董座女秘書靈堂嗆：我跟你爸睡很久了！元配心碎

董座女秘書靈堂嗆：我跟你爸睡很久了！元配心碎

威廉王子決心打破魔咒！防哈利悲劇重演

威廉王子決心打破魔咒！防哈利悲劇重演

擁百萬粉絲！21歲絕色網美「眾目睽睽下墜橋」

擁百萬粉絲！21歲絕色網美「眾目睽睽下墜橋」

演技派女星拍寫真受封令和の秘宝

演技派女星拍寫真受封令和の秘宝

關鍵字：

老翁快遞麻布袋鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

蘿莉塔散步到一半「腸子掉下來」

台中26歲女疑拒復合被砍死！生前是職能治療師

台中情殺「網友喊特寫照找我」家屬怒斥

快訊／「華人神探」李昌鈺辭世　享壽87歲

櫻花妹下海賣淫　讚台客大勝日男

日最美星巴克店員離職　吸5207萬瀏覽

預言「柯文哲無罪」翻車！命理師封筆

嗆185以下都是侏儒！女網紅道歉

李尚寶出道20年「突清空IG貼文」家中身亡被發現　堂哥沉痛發聲

極罕見！伊朗攔阻中國貨輪通行

台中男街頭追殺女不治....刀還插脖上

本來不信神！他砸2.5億蓋廟　6天兩度出「立茭」在地稱奇

第一眼很好親近，其實最難走進心裡的星座TOP5公開

台中男雙刀追砍前女友　路人阻擋「臉中刀」

陳致中不叫爸爸　陳水扁曝父子關係

更多

最夯影音

更多
捷運藍線與國際港灣雙利多 海線價值全面兌現

捷運藍線與國際港灣雙利多 海線價值全面兌現
不只科技城！新竹市拚「國手培育之都」運動版圖一次看

不只科技城！新竹市拚「國手培育之都」運動版圖一次看

三中案吞2.8億判3年半　蔡正元北檢報到入獄服刑

三中案吞2.8億判3年半　蔡正元北檢報到入獄服刑

打破165年傳統！川普簽名將登上美元紙鈔

打破165年傳統！川普簽名將登上美元紙鈔

孫芸芸孫子生父是他？

孫芸芸孫子生父是他？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面