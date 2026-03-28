無人商店越開越多成公安死角　半夜巨響擾民、電線走火恐沒人顧

▲北市議員參選人朱政騏指出，無人商店越開越多成公安死角，有民眾反應半夜巨響擾民、電線走火恐沒人顧。（圖／朱政騏提供）



記者陳家祥／台北報導

隨著科技進步、加上缺工問題嚴重，街坊越來越多自助商店、智取店等，但有民眾擔憂，這類「無人商店」夜間出狀況無人處理，恐成社區公安隱憂。民進黨北市中山大同議員參選人朱政騏指出，北市已針對自助洗衣店有相關規範，但無人商店竟沒有，呼籲市府應比照管理。對此，北市商業處表示，所有營業場所均須遵守相關法規。

民進黨中山大同區議員參選人朱政騏指出，近期常遇到鄉親陳情，對於雨後春筍出現的無人商店、智取店安全表達擔憂，例如半夜傳巨響、萬一電線走火卻沒人顧，儼然成爲社區公安隱藏的「未爆彈」。

朱政騏表示，台北市早在 2021年就針對「自助洗衣店」制定自治條例，要求設置偵測器與緊急斷電裝置。但現在同樣深入社區、使用高功率電壓的自助泡麵店、蝦皮智取店，竟然處於「零監管」狀態。

朱政騏說，根據現行消防法規，這些無人商店、智取店等，因為「收容人數」不達標，竟然不需要設置防火管理人，也不用制定消防計畫。他質疑，難道要等到意外發生，市政府才要補破網嗎？

對此，北市商業處回應，本市營業場所均須遵守本府都市計法、建築、消防、環境保護及食品衛生安全等相關法規規定，倘有違反相關規定將由目的事業主管機關依法處理。

商業處指出，自助泡麵店經營型態，屬經濟部公司行業及有限合夥營業項目代碼表定義之「F501060餐館業」，其管理重點食安、空污及環境等事項，針對場所之管理，本府衛生局、環保局皆依「食品良好衛生規範準則」及相關環保法規派員前往稽查；另各營業場所倘達一定規模以上則要求業者辦妥公共安全申報，以保障公共安全。

網購智取店方面，商業處說明，經營型態通稱「寄取貨物營業場所」，為加強該類場所管理，其消防安全設備係比照「一般零售業（甲類場所）」規定，應設置滅火器、住宅用火災警報器等設備及維護，同時督促業者強化自主管理機制（如建議於營業場所明顯處設置警語：禁止存放危險、易燃易爆物品等），以落實安全規範執行。

另查，業者已建立線下偵測與通報之人機協作管理機制，採人員巡檢與監視器監控之雙軌管理模式，即時掌握環境安全與設備運作情形。

商業處強調，為因應市面各類新型態行業發展，維護住宅社區公共安全，本府除持續不定期檢視相關管理機制外，亦將加強對業者之宣導，並採滾動式檢討機制，強化其自主管理責任，提升相關安全意識，以降低潛在風險，保障市民權益及居住安全。