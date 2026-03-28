不是備份！換新手機「最怕1關卡」最耗時　一票人火大：請假跑銀行

▲換新手機重登入App，忘了帳密超崩潰。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／劉維榛報導

換手機最麻煩的不只是資料轉移！一名網友直呼，光是銀行App都要重新登入、重新驗證，才是真正讓人痛哭的地方。貼文引發大票苦主共鳴，「想換手機想到這點…慾望就退縮了」、「重登加認證，光搞這些就花超多時間」、「忘記密碼被鎖住，只好請假跑一趟銀行」。

一名女網友在Threads哀號，換手機時大家第一個想到的，通常都是資料移轉、照片備份，或各種App要重新下載，但對她來說，這些都還不算最煩。真正讓人感到痛苦的，是所有銀行相關App都得重新登入，想到就覺得超阿雜，「這才是最痛哭的吧！」

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文章曝光後，大票網友也認同，尤其App還要重新綁定裝置、重新收簡訊驗證碼，甚至再跑一次身分確認流程，「密碼最後防的都是自己」、「想換手機想到這點…慾望就退縮了」、「真的！所有網銀、行動支付、證券App都要重登加認證， 光搞這些就花超多時間」、「沒錯，帳號密碼記得用紙寫起來，不然你就會煩死了」、「這也是為什麼手機都要用5-6年才換的原因之一」、「有的還登不進去，舊手機留著就為了要登入某家銀行的網銀」、「還有微博，死都收不到驗證碼，我會為了微博能繼續登入這輩子不換手機」。

帳號鎖死還得請假跑銀行 苦主欲哭無淚



甚至有苦主透露，搞到帳號被鎖死，還得跑一趟銀行超浪費時間，「我就忘記密碼，然後被鎖住，只好請假跑一趟銀行」、「跑銀行就煩死了」、「換登入方式還好，因為我都是忘記先申請移機密碼，然後都要跑去臨櫃重新開通的人」。