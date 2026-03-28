陸外長：願與巴基斯坦共同促和止戰

▲大陸外交部長王毅。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

美伊開戰已滿一個月，中國大陸外交部長王毅27日與巴基斯坦副總理、外長達爾通電話，他強調，願同巴基斯坦加強戰略溝通和協調，為促和止戰作出努力。

根據央視報導，達爾介紹了伊朗局勢最新情況及巴方看法，感謝中方支持巴方斡旋努力，表示停火止戰、恢復和平是各方共同願望。

達爾指出，當前是重啓和談的關鍵時刻，國際社會應當鼓勵美國和伊朗回到談判桌，找到實現和平的有效途徑，「巴中在該問題上目標一致、立場相同，巴方期待同中方一道為勸和止戰發揮積極作用。」

王毅表示，中巴是相互支持、相互信任的戰略合作夥伴，對這場戰事都秉持客觀公正立場，總體看法一致，「中方讚賞巴方為推動局勢降溫不懈奔走，支持巴方繼續發揮斡旋者的作用。」

王毅指出，啓動和談並非易事，但只有談起來，才能避免更多傷亡和損失，也有利於防止戰事蔓延擴大，有利於恢復荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）正常通航。

王毅強調，「中方願同巴方加強戰略溝通和協調，為促和止戰作出努力，共同致力於地區和平穩定。」

報導提及，雙方同意共同推動停火止戰、恢復和談，確保非軍事目標和航道安全，支持聯合國發揮主要作用。