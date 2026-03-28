半世紀辦案逾6000件！　李昌鈺「32年前一戰封神」紅遍全美

▲法醫鑑識專家李昌鈺博士27日過世，享壽87歲。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

享譽國際的法醫鑑識專家李昌鈺博士過世，李昌鈺近半世紀辦案無數，包括全美與世界重大刑案、凶殺案都可見他的身影。善用科技、與時俱進、讓證據說話是李昌鈺鑑識的基礎，但涉及政治敏感的大案，即使神探出馬仍是議論紛紛。

2004年3月19日，爭取連任的正副總統陳水扁與呂秀蓮在台南市掃街時遭槍擊，隔天投票陳呂連任，全台為319槍擊案與選舉結果陷入爭論。

▲李昌鈺率美國鑑識專家來台調查319槍擊案時，使用雷射光束與煙霧模擬彈道與槍擊熱區。（圖／達志影像／美聯社）



10天後，李昌鈺應最高檢察署邀請率領美國鑑識專家來台，鏡頭前公開使用雷射光束與煙霧模擬彈道與槍擊熱區，引起熱烈討論。

李昌鈺來台期間依留存物證線索調查，未推論319案情方向，成為信者恆信、不信者恆不信的懸案，美國稱這類沒有結果或結論引起爭論的案件為「冷案」（Cold Case）。

全球近半世紀未決懸案、重大謀殺案、政治敏感案件都找上李昌鈺，李昌鈺讓證據說話曾經改寫歷史，也引起爭論，319槍擊案是其中之一。

李昌鈺及團隊參與的鑑識案件超過6000件，當中包括多起震驚全球的重大謀殺案。

佛斯特（Vincent Foster）案

1993年7月，時任副白宮顧問佛斯特的屍體，在大華府地區的瑪西堡公園（Fort Marcy Park）被發現。佛斯特是前總統柯林頓（Bill Clinton）在阿肯色州的長期好友與事業夥伴，事件引起「佛斯特知道太多過去」的揣測，隱然成為上任不久民主黨政府的政治風暴。

李昌鈺獲邀加入成為調查團隊之一，做出佛斯特死因為自殺的結論。鑑識結論雖平息風波，但兩黨支持者仍各持己見。

辛普森（O.J. Simpson）殺妻案

1994年6月，美式足球明星暨演員辛普森被指在前妻妮可．布朗（Nicole Brown Simpson）家門口，槍殺妮可及其友人高曼（Ron Goldman）。案發後辛普森駕車逃逸，引起洛杉磯警方高速公路大追緝，事件向全球放送直播。

▲在辛普森謀殺案庭審中，李昌鈺描述血跡如何從物證轉移到裝物證的紙袋上。（圖／達志影像／美聯社）



辛普森案涉及知名人士與種族議題，全案審訊引起高度關注。參與鑑識的李昌鈺出庭作證指出，警方採集的血跡證物可能已被汙染，結論有利於被告。

李昌鈺一時間成為全美家喻戶曉的人物，案件至今仍為「冷案」迷津津樂道。

甘迺迪（John F. Kennedy）遇刺案重啟

1963年11月，當時美國總統甘迺迪在德州達拉斯行程乘敞篷車遇刺身亡，全案至今仍為冷案迷熱門話題。隨著刑事鑑識與DNA科技演進，1998年重啟調查，李昌鈺無法確定彈道與子彈數量是否如早期結論。

▲李昌鈺正在檢查已納入州立資料庫電腦系統的DNA鑑定圖譜。（圖／達志影像／美聯社）



李昌鈺在辛普森案一戰成名，幾乎全美重大案件都會找上他。

1996年科羅拉多州選美皇后藍西（JonBenét Ramsey）謀殺案、2002年鹽湖城少女史瑪特（Elizabeth Smart）綁架案、2004年加州男子皮特森（Scott Peterson）殺妻案等，都有李昌鈺的身影。美國輿論與民眾也認為，李昌鈺出馬，可信度較高。

李昌鈺生前不厭其煩地講述辦案經歷，還曾在法庭頻道（Court TV）主持紀錄片節目，猶如刑案界第一把交椅。他處理過的重大案件成為刑事課程的範例，發生在中國的難解事件也找他分析評論。