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半世紀辦案逾6000件！　李昌鈺「32年前一戰封神」紅遍全美

▲▼法醫鑑識專家李昌鈺博士27日過世，享壽87歲。（圖／達志影像／美聯社）

▲法醫鑑識專家李昌鈺博士27日過世，享壽87歲。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

享譽國際的法醫鑑識專家李昌鈺博士過世，李昌鈺近半世紀辦案無數，包括全美與世界重大刑案、凶殺案都可見他的身影。善用科技、與時俱進、讓證據說話是李昌鈺鑑識的基礎，但涉及政治敏感的大案，即使神探出馬仍是議論紛紛。

2004年3月19日，爭取連任的正副總統陳水扁與呂秀蓮在台南市掃街時遭槍擊，隔天投票陳呂連任，全台為319槍擊案與選舉結果陷入爭論。

▲▼李昌鈺率美國鑑識專家來台調查319槍擊案時，使用雷射光束與煙霧模擬彈道與槍擊熱區，引起熱烈討論。（圖／達志影像／美聯社）

▲李昌鈺率美國鑑識專家來台調查319槍擊案時，使用雷射光束與煙霧模擬彈道與槍擊熱區。（圖／達志影像／美聯社）

10天後，李昌鈺應最高檢察署邀請率領美國鑑識專家來台，鏡頭前公開使用雷射光束與煙霧模擬彈道與槍擊熱區，引起熱烈討論。

李昌鈺來台期間依留存物證線索調查，未推論319案情方向，成為信者恆信、不信者恆不信的懸案，美國稱這類沒有結果或結論引起爭論的案件為「冷案」（Cold Case）。

全球近半世紀未決懸案、重大謀殺案、政治敏感案件都找上李昌鈺，李昌鈺讓證據說話曾經改寫歷史，也引起爭論，319槍擊案是其中之一。

李昌鈺及團隊參與的鑑識案件超過6000件，當中包括多起震驚全球的重大謀殺案。

佛斯特（Vincent Foster）案

1993年7月，時任副白宮顧問佛斯特的屍體，在大華府地區的瑪西堡公園（Fort Marcy Park）被發現。佛斯特是前總統柯林頓（Bill Clinton）在阿肯色州的長期好友與事業夥伴，事件引起「佛斯特知道太多過去」的揣測，隱然成為上任不久民主黨政府的政治風暴。

李昌鈺獲邀加入成為調查團隊之一，做出佛斯特死因為自殺的結論。鑑識結論雖平息風波，但兩黨支持者仍各持己見。

辛普森（O.J. Simpson）殺妻案

1994年6月，美式足球明星暨演員辛普森被指在前妻妮可．布朗（Nicole Brown Simpson）家門口，槍殺妮可及其友人高曼（Ron Goldman）。案發後辛普森駕車逃逸，引起洛杉磯警方高速公路大追緝，事件向全球放送直播。

▲▼在辛普森謀殺案庭審中，李昌鈺描述血跡如何從物證轉移到裝物證的紙袋上。（圖／達志影像／美聯社）

▲在辛普森謀殺案庭審中，李昌鈺描述血跡如何從物證轉移到裝物證的紙袋上。（圖／達志影像／美聯社）

辛普森案涉及知名人士與種族議題，全案審訊引起高度關注。參與鑑識的李昌鈺出庭作證指出，警方採集的血跡證物可能已被汙染，結論有利於被告。

李昌鈺一時間成為全美家喻戶曉的人物，案件至今仍為「冷案」迷津津樂道。

甘迺迪（John F. Kennedy）遇刺案重啟

1963年11月，當時美國總統甘迺迪在德州達拉斯行程乘敞篷車遇刺身亡，全案至今仍為冷案迷熱門話題。隨著刑事鑑識與DNA科技演進，1998年重啟調查，李昌鈺無法確定彈道與子彈數量是否如早期結論。

▲▼法醫鑑識專家李昌鈺博士李昌鈺正在檢查已納入州立資料庫電腦系統的DNA鑑定圖譜。（圖／達志影像／美聯社）

▲李昌鈺正在檢查已納入州立資料庫電腦系統的DNA鑑定圖譜。（圖／達志影像／美聯社）

李昌鈺在辛普森案一戰成名，幾乎全美重大案件都會找上他。

1996年科羅拉多州選美皇后藍西（JonBenét Ramsey）謀殺案、2002年鹽湖城少女史瑪特（Elizabeth Smart）綁架案、2004年加州男子皮特森（Scott Peterson）殺妻案等，都有李昌鈺的身影。美國輿論與民眾也認為，李昌鈺出馬，可信度較高。

李昌鈺生前不厭其煩地講述辦案經歷，還曾在法庭頻道（Court TV）主持紀錄片節目，猶如刑案界第一把交椅。他處理過的重大案件成為刑事課程的範例，發生在中國的難解事件也找他分析評論。

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