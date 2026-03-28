輝達進駐北士科迎黃金時代　北市府投20億讓洲美國小重生

▲台北市長蔣萬安出席台北市洲美國小籌備處揭牌。（圖／台北市政府提供）



記者陳家祥／台北報導

輝達總部進駐北士科，帶動地方發展的同時也將有大量人口移入，北市府規畫洲美國小替未來的發展預作準備。台北市長蔣萬安上午出席洲美國小籌備處揭牌典禮致詞指出，今天洲美國小重生，市府預計投入20億興建，為未來20、30年教育打下深厚的教育基礎。

蔣萬安今上午出席洲美國小籌備處揭牌儀式，他表示，這邊就是當時輝達（NVIDIA）一度考慮的預定地，國際羽球館未來也是照原定計劃在旁邊興建。

蔣萬安提到，北市府在2月完成跟輝達正式的簽約，將迎來超過1萬個工作機會，而且從興建到營運將投入至少400億經費，「所以北投士林這邊將迎來黃金時代」。

蔣萬安指出，相對應的，此處也會有很大的教育需求，因此預計投入20億，未來這邊將成立至少12個班級的學校，教育主軸為雙語AI、永續為未來規劃方向，同時也有洲美國中的設立，所以會結合文林國小，明德國中以及中正高中，結合為北士科的教育聯盟，為國家長期培養包括科技及國際人才。

蔣萬安也提到，洲美國小曾於104年因配合北士科園區開發而停辦，他感性表示，復校不僅是政策，更是對在地居民與校友美好回憶的尊重。他感謝在地議員、里長及教育同仁的鼎力協助，期許洲美國小從籌備、興建到完工都能順利推動，為在地孩子提供全臺最優質的教學環境，讓科技與教育在此深度融合。