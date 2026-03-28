綠營批北市府火速批准民眾黨路權　蔣萬安：依中央法規辦理

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲官司一審宣判，連同京華城收賄案、侵佔政治獻金案等共4案被判17年褫奪公權6年。民眾黨昨發出全國動員令，號召支持者3月29日「上凱道、討公道」。但綠營質疑，依規定，借場地至少要提前一周申請路權，對此，台北市長蔣萬安受訪說，市府是依照中央法規依法辦理。

北市議員林延鳳指出，民眾黨26日才向北市新工處與警察局申請路權與集會遊行，但按照規定要7日前提出，除非是「緊急集會」才會有急迫核准的問題，蔣市府卻快速核准。

林延鳳指出，緊急集會的法律範疇是「因事起倉促，且非即刻舉行無法達其目的之集會遊行」，民眾黨這次訴求「上凱道討公道」，但他們從去年就在幫柯文哲討公道，這有事起倉促嗎？如果他們要持續討公道、全台討公道，這樣有符合「非即刻舉行就無法達成目的」的要件嗎？

林延鳳酸，以後大家記得跟蔣市府申請路權跟集會遊行，不用7天啦，一天前提出就好，因為申請人都很緊急，也沒有要耍特權，比照民眾黨的標準就好，就看蔣市府核不核囉。

針對綠營質疑市府太快通過民眾黨329上凱道挺柯文哲遊行的路權，依規定應該在前一周就要申請？蔣萬安說，警察局昨天也已經很清楚對外說明，就是依照中央的法規以及司法院的解釋，依法來辦理。